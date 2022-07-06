Для тех, кто размышляет о покупке мотоцикла

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2022, 08:41 Виктория Порох

Поездки на мотоциклах всё чаще романтизируют. Девушки, насмотревшись мелодрам, начинают мечтать о принце на железном коне. Юноши стремятся заполучить статус среди друзей. Мужчины находят в мотоспорте новое хобби… Но так ли всё радужно на самом деле?

Начало мотосезона.

С конца мая на дороги выезжают мотоциклисты – люди, которые любят свободу, скорость и адреналин. Для них мотоцикл – это не просто хобби, это часть жизни, их верный друг, который мчит вместе с ними в горизонт. Это зверь, которого мотоциклисты приручают, борясь со всеми страхами. Большинство мотоциклистов, попробовав прокатиться на байке один раз, начинают болеть этим делом. Они погружаются в эту культуру, общаются с такими же «заболевшими» и получают колоссальное наслаждение от услышанного рёва мотора.

Мотоцикл – замена автомобиля.

У мотоцикла много преимуществ. Поездка на таком виде транспорта значительно экономит время. Это удобно в мегаполисах, пробки в которых стали уже их неотъемлемой частью. Мотоцикл гораздо меньше машины, что помогает быстрее найти парковочное место. Да и обслуживание такого транспорта обходится гораздо дешевле.

Некоторые считают свой мотоцикл личным психологом, ведь это своеобразная эмоциональная встряска, после которой чувствуется облегчение и очищение разума от тяжелых мыслей. Кто-то просто романтизирует своего железного друга и использует его в качестве неотделимого дополнения к его амплуа: плохой парень в кожаной куртке, которого невозможно представить без его красного мотоцикла и дерзкого поведения.

Кто виновен?

Далеко не так хорош мотоцикл, как кажется. Несмотря на то, что вождение мотоцикла не повышает вероятность попасть в аварию, если сравнивать с управлением автомобиля, шансов погибнуть или получить серьёзную травму гораздо больше. Именно мотоциклисты в авариях получают травмы жизненно важных органов, которые приводят либо к летальному исходу, либо к тяжёлым повреждениям и инвалидности.

Многим кажется, что при столкновении с мотоциклистом виноват водитель авто, так как не заметить или потерять его из виду весьма несложно, преимущественно ночью. Винить только автомобилиста было бы неправильно, поскольку за свою жизнь и за сохранение своего здоровья ответственность несёт сам мотоциклист. Он сам должен позаботиться о том, чтобы не находиться в «слепой» зоне, использовать светоотражающую экипировку, подавать звуковые или световые сигналы.

Всепоглощающий адреналин.

Чувство азарта и адреналина нравится всем гонщикам, летающим по дороге. Но даже у этого есть обратная сторона медали. Адреналин «выбрасывается» в кровь, когда человек находится в состоянии стресса. Повышенный адреналин опасен, поскольку у человека в этот момент наблюдается раздражительность, нервозность, а также потеря концентрации внимания. Что может быть важнее внимания при управлении мотоциклом. Чем выше скорость, тем больше должен быть сосредоточен водитель.

Всё чаще в ленте новостей возникают известия о новых авариях, участниками которых становятся мотоциклисты. Появляются ужасающие кадры с места происшествия. При чтении очередной подобной новости в голове с надеждой вертится одно: «Хоть бы он остался жив и здоров!» Но далеко не всегда они выходят из этой азартной игры победителями.