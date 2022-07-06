Бодипозитив: принятие себя или непринятие дисциплины?

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2022, 08:17 Валерия Порох

Бодипозитив – популярное течение, которое явилось на свет в США. Смыслом такого движения было собственное принятие и одобрение полноты со стороны окружающих. Основатели бодипозитива боролись за то, чтобы люди, склонные к полноте по разным причинам, не подвергались нападкам и издевательствам со стороны окружающих. Впоследствии организация по борьбе с дискриминацией полных людей стала учить принимать любые проявления внешних особенностей: худоба, родимые пятна, рост, потеря конечности, различные ожоги или кожные заболевания…

Здоровый бодипозитив учит любить своё тело и внешность, несмотря на все особенности, болезни, навязанные стандарты красоты. Эталонно худые модели с чистой кожей, густыми и ненатурально блестящими волосами, длинными ресницами выглядят в рекламе так идеально и роскошно, что женщины невольно начинают сравнивать себя с ними и искать в себе недостатки. Они пытаются стать похожими на этих безупречных девушек с обложек. Именно бодипозитив напомнил многим женщинам о существовании фотошопа, который создаёт идеальную картинку, а не человека. Всё просто: совершенных не существует.

Воспитание общества.

Бодипозитив учит не только любить себя, он также приучает людей к чувству такта и толерантности. Изначальная идеология этого течения – работа со стандартами красоты, а также попытка объяснить обществу, что нельзя стыдить человека, если его тело чем-то отличается. Бодипозитив таким образом должен был перевоплотить людей из грубых и неделикатных в культурных и добрых по отношению к другим, таким же, как и они сами.

Современный бодипозитив.

Грань между искренней заботой о себе и ленью, замаскированной под модное течение, еле уловимая. Под лозунгом «Моё тело – моё дело» люди просто перестали следить за своим здоровьем. Они с удовольствием принимают модное течение и используют его в качестве попытки оправдать отсутствие дисциплины. Прикрываясь бодипозитивом, человек прекращает заниматься спортом, лечить кожные заболевания, мыть голову или чистить зубы. Тот, кто не хочет следить за собой, ищет способ получить идеологическое подкрепление своей жизненной позиции. Такой человек забывает напрочь о том, что лишний вес зачастую говорит о разных нарушениях внутри организма и не задумывается о том, чем это чревато: деформация суставов, проблемы с желудком, гипертонические болезни, чудовищные грыжи.

Современное общество научилось опошлять и развращать практически всё. Мы доводим до радикализма процессы, способные сделать наше общество лучше и двигать его вперёд. Вместо этого получается обратный эффект: люди борются за вещи, не имеющие никакого смысла, а общество вместо ожидаемого расцвета деградирует. Бодипозитив превратился в пропаганду. Современное общество нормализовало нездоровый образ жизни и его последствия. Мы сделали крупный шаг вперед, а после – два шага назад.