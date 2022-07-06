Владимир Пятин: культура важнее немирного атома

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

6 июля 2022, 08:02

Сегодня утрата культурной идентичности народов России, как отмечают специалисты, является одной из актуальных угроз процесса глобализации. В таких условиях должно постоянно заботиться о нашем культурном самосохранении, о передаче новым поколениям исторического культурного кода. О значимости сохранения национальной идентичности в культивировании как национальных брендов в регионах России, так и общего глобального бренда «Сделано в России» говорили участники недавно прошедшего Петербургского международного экономического форума. Обсудить эту важную тему мы пригласили председателя президиума Дальневосточного научно-методического центра культуры и искусства Владимира Пятина.

- Владимир Владимирович, как известно, 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Чем для Приморья, на Ваш взгляд, этот год может стать знаменательным?

- Сложно сказать, чем конкретно для Приморья может стать год культурного наследия народов России. Официально его в крае открыли только 25 марта на сцене Дворца культуры железнодорожников, когда отмечался День работников культуры. Произошло всё буднично, просто на сцену вышли представители национальных диаспор Приморья, совершили своего рода круг почёта и всё. Согласитесь, такое открытие (для галочки) не слишком убеждает в достаточной работе по сохранении культурного наследия населяющих наш край народы. А ведь Приморье, как известно, многонационально, на его территории проживают представители ста пятидесяти восьми разных народов. Наш край всегда был многонациональным, здесь и русские, и украинцы, и белорусы, и татары, чуваши, мордва, евреи, немцы, представители народов Кавказа, Средней Азии, коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока… Представляете, какое это культурное богатство.

- Так случилось, что с конца февраля текущего Года культурного наследия народов России, среди некоторых наших сограждан стало ВДРУГ стыдно быть русскими… Возможно такое произошло от того, что эти люди плохо знают историю нашего Отечества, мало знакомы с традициями народа и не интересуются его культурой?.. Или потому что их в детстве не познакомили, недоучили. Как сегодня обстоят дела с культурным образованием, с тем же пением, знакомы ли современным школьникам народные мелодии, скажем, «То берёзка, то рябина», «Светит месяц», или «Калинка»? Почему англоязычные песни так популярны среди молодёжи, да и не только среди неё, а наши народные практически забыты?..

- Начнём с того, что те, кому вдруг стало стыдно быть русскими, таковыми себя никогда и не ощущали. Наблюдая этих людей на протяжении многих лет, а в основном это медийные персонажи разного уровня узнаваемости, от федерального до местного, у меня складывалось впечатление, что они всегда держат фигу в кармане. Многие, те, кто постарше, ещё со времён Советского Союза. Это усилиями подобных людей Россия превратилась в государство, не имеющее официальной идеологии, чего не было никогда в её истории. Отсутствие идеологии повлекло за собой потоки лжи, фальсификации. Одурманивание людей, в основном молодого поколения, чуждыми природе русского человека, россиянина ценностными установками и смыслами. Между тем, на Западе, коему у нас так любят подражать, например,в той же Франции существует квотирование иноязычных передач и даже лексики на радио и телевидение. Также есть квота на прокат иностранных фильмов. Эти меры приняты давно для защиты языка и культуры. У нас же в эфире ведущих радиостанций страны давно ли вы слышали даже ведущие и крупнейшие национальные коллективы, такие как хор имени Пятницкого или оркестр Русских народных инструментов имени Осипова? Уже не говоря о местных радиостанциях. Я думаю, что для патриотического воспитания очень важно то, что звучит вокруг. Если с утра по радио будут звучать хотя бы названные вами «То берёзка, то рябина», «Светит месяц», «Калинка» и другие замечательные народные песни, то и люди будут ощущать по другому свою национальную принадлежность.

- Дальний Восток вроде как объявлен приоритетным для России на весь двадцать первый век, причём, не только в экономике, но и в так называемом культурном строительстве. Во Владивостоке в скором будущем обещают создать филиалы ряда ведущих музеев страны, творческих вузов. Что, безусловно, здорово, только, согласитесь, было бы ещё лучше, когда б одновременно с этим в крае строились и создавались новые клубы, дома культуры, театры, библиотеки, особенно в сельской и таёжной глубинке Приморья, не так ли?..

- Согласен с вами, Дальний Восток – это место, где встаёт солнце и начинается день в стране. Очень бы хотелось, чтобы все начатые грандиозные проекты успешно завершились и наполнились жизнью. Для этого нужно приложить много управленческого таланта, умения. И в первую очередь желания. А так же не бояться брать на себя ответственность. Что касается культурной жизни в приморской глубинке, то, на мой взгляд, в первую очередь необходимо восстановить все органы управления культуры на муниципальном уровне. На сегодняшний день в некоторых округах и муниципальных районах края они отсутствуют в принципе. Необходимо создать такую вертикаль в сфере управления культуры, которая бы позволяла отвечать на вызовы времени и решать проблемы в рабочем, а в не авральном режиме. Погоня за красивыми цифрами и утроение показателей не ведёт к развитию отрасли, а, напротив, ведёт к её деградации.

- Ранее, года два назад, мы с вами говорили о насущной необходимости создания в Приморье оркестра русских национальных инструментов, ансамбля народных танцев, а также творческих коллективов наших малых народов. За прошедшее время что-то изменилось?

- К сожалению, изменений нет. Наверное, тут и пандемия внесла свои коррективы в планы. Но скорее всего и планов никаких не было. Я не перестаю говорить, что мы являемся форпостом Русской культуры, Русского мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно нашей национальной культуры. Поэтому работа учреждений культуры Приморского края, да и всего Дальневосточного федерального округа должна быть национально ориентирована. Сейчас как никогда необходимо создание большого национального коллектива, включающего в себя оркестр народных инструментов, хоровую и танцевальную группу. Силами краевой филармонии необходимо создавать концертные программы патриотической направленности для дошкольников, школьников, учащейся молодёжи.

- И ещё – с недавних пор структура исполнительной власти края претерпела изменения, теперь у нас есть собственное министерство культуры (и архивного дела вдобавок), а у его руководителя ещё и высокое статусное положение – заместителя председателя правительства Приморского края. Эти новации, на Ваш взгляд, пошли на пользу?

- Изменения структуры исполнительной власти края назрели давно. Но, к сожалению, на мой взгляд, модель с присоединением к Министерству культуры ещё и архивного дела, неудачная для нашего региона. Учитывая последние события в стране и мире, наиболее подходящая структура для самого большого в Дальневосточном федеральном округе региона с его многонациональным населением – это создание Министерства культуры и национальной политики. Такая структура, кстати, успешно работает в Амурской области, в два раза уступающей Приморскому краю по количеству населения. Кроме того, в ведении краевого минкульта должен находиться туризм и охрана объектов культурного наследия. В этой модели часть полномочий Департамента внутренней политики передаётся Министерству культуры. У нынешнего руководителя Министерства культуры и архивного дела действительно высокий статус – заместитель председателя правительства, она курирует вопросы труда и социальной политики, физической культуры и спорта, культуры и архивного дела, охраны объектов культурного наследия и молодёжной политики. Это обусловлено тем, что в большинстве округов и муниципальных районов края управление этими отраслями объединено в единый орган, что призвано способствовать консолидации этих структур в решении общих задач. Но чтобы решать задачи, их нужно уметь поставить, а потом проконтролировать их исполнение. Сегодня невозможно жить в режиме ожидания, для того, чтобы справиться с возникающими проблемами, необходимо работать на опережение. Для этого нужно перестроить систему взаимоотношений власти и простых граждан. Можно начать с передачи в ведение краевого Министерства культуры здания бывшего Дома политического просвещения на Мордовцева, 12, уже много лет как пустующего. В этом здании прекрасно могут разместиться как само Министерство, так, скажем, и Приморская краевая публичная библиотека (между прочим, старейшее учреждение культуры на Дальнем Востоке, но находящееся многие годы в стеснённых условиях), а также Приморский краевой центр народной культуры, тоже работающий в приспособленном помещении. Напомню, Дом политпросвещения как раз и строился для целей и задач, отвечающих современным вызовам. Но для всего того, что сказано выше необходимо политическая воля. На уровне Президента страны и верховного главнокомандующего такая воля есть. Хотелось бы чтобы эта воля проявилась и на региональном уровне.

Есть старая мудрость: хочешь победить врага – воспитай его детей. В эпоху, когда прямая война невозможна, культура и идеология важнее немирного атома.

Вопросы гостю задавал

Сергей СЕМЁНОВ