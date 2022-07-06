Героев-тихоокеанцев из Приморья за их подвиг приехал поблагодарить Олег Кожемяко

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6 июля 2022, 07:34

Герой России Сергей Кузьминчук принимает поздравления губернатора Олега Кожемяко. фото: Игорь Новиков

Участники специальной военной операции на Украине – морские пехотинцы Тихоокеанского флота восстанавливают своё здоровье в Военно-морском клиническом госпитале ТОФ во Владивостоке. Навестить их приехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Особенной стала встреча руководителя края с одним из офицеров: командир десантно-штурмового батальона отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Сергей Кузьминчук за свой ратный подвиг отмечен высоким званием Героя Российской Федерации. Олег Кожемяко тепло поздравил гвардии майора с наградой.

Сергей Кузьминчук и его команда морских пехотинцев выполняли задачу по взятию стратегически важного участка местности. Гвардейцы-тихоокеанцы, умело используя данные разведки и инженеров, успешно форсировали водную преграду. При помощи миномётных расчётов они уничтожили танк, два «Пикапа» и более 30 националистов, в результате чего противник лишился возможности наблюдения за водной переправой. Это позволило нашим бойцам без потерь занять назначенный рубеж.

Выполнив поставленную задачу, морские пехотинцы под командованием Сергея Кузьминчука взяли штурмом населённый пункт и трое суток удерживали его до подхода основных сил, несмотря на значительное численное превосходство противника – националистов было больше в три раза. Их механизированная бригада насчитывала около 600 человек, в усиление которым была придана танковая рота и артиллерия. Но тихоокеанцы в ходе боя уничтожили две боевые машины пехоты противника, бронеавтомобиль иностранного производства и склад с боеприпасами. Натиск морских пехотинцев и собственные потери заставили националистов отступить, оставив укреплённые позиции.

Восхищаясь ратным подвигом гвардейцев, губернатор Приморского края подчеркнул, что это одна из героических страниц в истории и бригады морской пехоты, и всех тех, кто был рядом с ними во время штурма.

«Это настоящий подвиг всех тех ребят, которые не боясь ничего, преодолев холодную воду – приходилось перемещаться по пояс, по грудь в холодной воде – отстояли территорию. Это люди, на которых равняется и армия, и весь наш народ. Вы – элита наших войск, элита нашей страны. Я искренне рад видеть вас. Надеюсь, что скоро поправитесь», – обратился Олег Кожемяко к Герою Российской Федерации Сергею Кузьминчуку.

Губернатор Приморья поинтересовался у восстанавливающих свои силы в госпитале участников специальной военной операции их дальнейшими планами.

«Служить дальше», – однозначно ответили тихоокеанцы, подчеркнув, что специальная военная операция позволяет воочию увидеть настоящие стойкость, отвагу и мужество наших людей.

Олег Кожемяко на это заметил, что каждый из участвующих в специальной военной операции морских пехотинцев уже стал гордостью Приморского края и всей страны. Он вручил бойцам ценные подарки и краевые награды.

Медалью «Приморье. За заслуги» отмечены командир десантно-штурмового батальона отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота гвардии майор Сергей Кузьминчук, заместитель командира роты десантно-штурмового батальона отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ гвардии старший лейтенант Артём Деев, командиру отделения десантно-штурмового батальона отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ гвардии сержант Владимир Аладышкин, старший огнемётчик отделения десантно-штурмового батальона отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ гвардии старший матрос Павел Ягьяев.