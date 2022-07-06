Источник ТАСС: Россия впервые применила в ходе спецоперации на Украине «ружья» «Ступор»

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6 июля 2022, 07:33 Источник: ТАСС

MOD Russia/globallookpress.com

В ходе спецоперации на Украине российские военные впервые применили электромагнитные "ружья" Ступор" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что отечественные электромагнитные комплексы "Ступор" были успешно применены в ходе спецоперации против украинских дронов.

Инсайдер не уточнил, где конкретно применили "ружье", только указал - на западе Донецкой Народной Республики.

Он отметил, что комплексы "Ступор" показывают высокую эффективность применения и удобны в использовании.

По информации источника, "с помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку "Ступор" глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место".

Необходимость переносных антидронов очевидна в связи с большим количеством беспилотников и различных коптеров, применяемых украинскими военными.