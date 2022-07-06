Жителей Приморья обещают избавить от вороха квитанций за коммунальные услуги

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6 июля 2022, 06:28

С середины лета жители Приморского края вместо вороха отдельных квитанций за оплату коммунальных услуг станут получать одну. Единый платёжный документ вводится в оборот с 1 июля. Об этом рассказала заместитель председателя краевого правительства Елена Пархоменко.

«Сегодня население получает по пять и более квитанций в зависимости от количества услуг. Квитанции приходят в разное время, необходимо отслеживать своевременность оплаты. Проекты по введению единой квитанции положительно реализованы в других регионах. Это удобно в первую очередь для пользователей. И это позволит не только сэкономить ресурсы коммунальных предприятий, но и упростит быт приморцев», – отметила Елена Пархоменко.

Переход на единую квитанцию в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Приморского края объяснили прежде всего возросшими издержками, вызванными резким подорожанием бумаги и печати платёжек: «Если раньше напечатать квитанцию стоило чуть больше рубля, то теперь – более трёх. Для экономии решено объединить платежи».

Елена Пархоменко добавила, что большинство людей каждый месяц ждут, когда почтальон принесёт все квитанции, чтобы оплатить все услуги разом.

«Теперь вороха бумаг не будет, будет одна платёжка, что значительно удобнее и быстрее», – отметила куратор жилищно-коммунального хозяйства края в правительстве Приморья.

При этом, подчёркивают специалисты краевого министерства ЖКХ, порядок, сроки, а, самое главное, суммы оплаты не меняются. Если у плательщика возникнут какие-либо вопросы, он сможет обратиться в ту организацию, координаты которой указаны в квитанции.

С начала июля многие приморцы уже вместо прежних двух отдельных квитанций за вывоз мусора (Приморский экологический оператор) и капитальный ремонт многоквартирных домов (Фонд капитального ремонта Приморского края) получили одну.

А для жителей Фокино и Дуная единая квитанция объединит не только платежи за вывоз мусора и капремонт, но и за тепло и горячую воду (ООО «ИКС-Фокино»).

По словам зампреда краевого правительства, в последующие месяцы в единую квитанцию добавят платежи за электричество, тепло и холодную воду. Елена Пархоменко напомнила, что жители вправе вообще отказаться от бумажных квитанций, перейдя на электронную версию. Для этого нужно лишь обратиться в ресурсоснабжающую организацию, выставляющую счета.