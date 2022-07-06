В Хабаровском крае хотят создать экспериментальную ТОР

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

6 июля 2022, 06:38

В Хабаровском крае планируется создать экспериментальную межгосударственную территорию опережающего развития (ТОР). Располагаться она должна на острове Большой Уссурийский.

Обсуждена идея была в ходе совещания секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и главы региона Михаила Дегтярева. Также в совещании участвовали другие дальневосточные губернаторы, представители федеральных министерств и ведомств, главы предприятий топливно-энергетического комплекса.



Помимо новой ТОР, обсуждалось возведение грузопассажирского перехода в Китай.

Напомним, что Большой Уссурийский имеет площадь свыше 250 кв.км. Он находится на Амуре - на территории России и Китая. Российская часть составляет 174 кв.км. В 2014 году там начал действовать мост, который соединяет остров и агломерацию Хабаровска.