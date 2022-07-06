Хабаровский общественник протестует против опасного объекта рядом со школой

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

6 июля 2022, 06:41

Хабаровский общественник, член Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ Владимир Рыбалко начал одиночные пикеты против строительства трансформаторной подстанции на территории школы №10, где учится его дочь.

Рядом со школой начали возводить многоэтажный жилой дом. А рядом решено было поставить подстанцию, но не по соседству с домом - этого делать нельзя, а у школы. Этого делать тоже нельзя, но, как оказалось, если очень хочется, то можно… Владимир Рыбалко попытался не допустить опасного соседства, однако не нашел отклика ни у чиновников, ни у администрации школы.

- Начали поднимать нормы, как должно быть с подстанцией и электрическим кабелем. Оказалось, что согласно пожарным нормам эта подстанция должна стоять от спортзала на расстоянии 20 метров. КТПН - комплектная трансформаторная подстанция наружная. Она стоит, соответственно, снаружи - не в бетонном домике. Она от каменного дома должна находиться на расстоянии 16 метров. Ее благополучно от него отодвинули. Но поскольку весь участок постройки занял дом, подстанцию поставили на соседнем участке - участке школы. Закрыли глаза на то, что в восьми метрах там располагается спортзал, где занимаются дети. Спортзал же не каменный. Он - так называемый «сэндвич». А от такого типа строения необходимо убирать этот опасный объект вообще на 20 метров, - объяснил Виктор Рыбалко.

На объект приходили специалисты Технадзора, Стройнадзора, но никто почему-то не заметил нарушений. Более того, прокурор Индустриального района закрыл глаза на законодательство и пошел в суд с требованием администрации города установить сервитут - беспрепятственного разрешения на обслуживание этой подстанции.

- В памяти еще свежа трагедия «Холдоми», когда в палаточном лагере при пожаре погибли четыре ребенка. Но при этом почему-то забываются правила пожарной безопасности, которые, как бы страшно это ни звучало, написаны кровью, - напомнил Владимир Рыбалко.

От отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району Хабаровска:

По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, ,II, III степеней огнестойкости и 5 м и зданий IV и V степеней огнестойкости. Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68, где в зависимости от типа маслонаполненного оборудования 60 кг и более расстояние увеличивается до общественного здания III степени огнестойкости до 20-метров.

В случае с имеющейся подстанцией речь идет о 800 кг. Представьте себе, какого масштаба пожар можно ожидать в этом случае? Да. Лучше даже не представлять.

В итоге получается, что Технадзор и Стройнадзор выступают на стороне застройщиков, а пожарным прокуратура и вовсе запретила выходить на проверку, как, собственно, и Роспотребнадзору. Остается только привлекать общественность.

- Директор школы заявляет, будто я решаю якобы свои какие-то личные проблемы, а не вопрос безопасности. То есть, директор тоже за то, чтобы эта подстанция оставалась на территории школы, - констатирует неравнодушный хабаровчанин.

Дословно: в суде директор образовательного учреждения заявила, что - цитата - «в нашей школе ни о какой безопасности в прямом смысле ребенка Владимира Викторовича (речи? - прим.ред.) нет, он с помощью школы пытается решать какие-то свои личные проблемы…» Что именно пыталась сказать педагог, остается непонятным…

В сухом остатке: для детей объект очевидно остается опасным. Но специалисты, которые должны обезопасить школьников, увы, не собираются это делать. Более того, Управление образования администрации Хабаровска в суде не посчитало необходимым убирать эту трансформаторную подстанцию. Утверждая, будто земельный участок с этой подстанцией только в 2021 году присоединился к школе, а ранее он ей не принадлежал, чиновники лукавят: в собственности школы он находится с 2006 года.

Владимир Рыбалко, не видя другого выхода, решил каждое утро выходить на пикет к администрации Хабаровска. Возможно, таким образом получится достучаться до чиновников, ведь речь идет не просто о какой-то «неугодной» кому-то постройке. Речь идет о том, чтобы дети не подвергались ежедневной опасности, а походы в школу не стали бы «бомбой замедленного действия».