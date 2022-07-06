Тематические парки «Россия - моя история» открыты уже в 23 городах

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6 июля 2022, 08:18 Екатерина Пустовалова

Исторические парки «Россия – Моя история» - самый масштабный экспозиционный комплекс в России. География его площадок простирается через всю Россию и насчитывает 23 города: Владивосток, Пятигорск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Махачкала, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Южно-Сахалинск, Якутск, Челябинск, Сургут.

Создатели парка - а это историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике - сделали всё, чтобы российская история перешла из категории чёрно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более, чем тысячелетней истории своего Отечества.

В историческом парке представлены все новейшие формы информационных носителей:

⁃ сенсорные столы и экраны;

⁃ вместительные кинотеатры;

⁃ лайтбоксы;

⁃ коллажи;

⁃ проекторы и планшеты.

Визуальные решения мультимедийных экспозиций, во многом новаторские, созданы с использованием приемов:

⁃ видео-инфографика;

⁃ анимация ⁃ 3D моделирования;

⁃ цифровых реконструкций.

Культурное обогащение настигает вас ещё перед входом в музей, так как перед входной группой расположены величественные колонны и бюсты исторических деятелей Ставрополья. По центру расположен один из самых известных лиц, причастных к основанию города, человек, чьё имя носит и Международный аэропорт г. Ставрополя — Александр Васильевич Суворов.

Зайдя внутрь, вы сразу встретите интерактивную программу, которая начнётся со входа в зал, сразу после гардероба. Там находится большая книга с историей Ставропольского края и множество стендов.

Каждый зал музея рассказывает о различных этапах истории: начиная с переселения восточных славян на Восточно-Европейскую равнину и завершая воссоединением Крыма с Россией. Абсолютно все залы оборудованы интерактивной программой: вы можете пройти тесты, полистать виртуальные книги. Особенно завораживает зал с куполом, посвящённый христианской церкви, потому что представление происходило на самом куполе.

Также одним из интересных залов стали – «История Кавказа».

Этот музей вам точно понравится, особенно своей интерактивностью. Пускай в нем не представлены настоящие объекты исторического наследия, но в этом огромном пространстве действительно живет история. Возможно, это новая ступень в развитии исторических музеев. Здесь будет интересно не только взрослым, но и детям. Узнавать историю своего государства, при этом смотря различные видео и представления, решая тесты, гуляя по огромным залам – отличная идея для культурного обогащения нашего населения. Поскольку данные площадки находятся в разных регионах России, нужно всем посетить исторический парк «Россия – Моя история», повторить то, что уже знаешь, узнать много новых фактов об истории государство и с пользой провести своё время!