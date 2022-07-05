Уволенному из-за «ковидного» вопроса полицейскому не удалось восстановиться

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5 июля 2022, 22:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отказала бывшему замначальника СУ городского УМВД Сочи Андрею Волкову в восстановлении на службе в органах. Волков получил свою известность ещё летом прошлого года в разгар вакцинационной кампании. Тогда в регионе ввели обязательную вакцинацию ряда категорий населения, в том числе и сотрудников органов. 18 июня 2021 года в соцсетях появилась копия рапорта подполковника Андрея Волкова начальнику УМВД Сочи генерал-майору Сергею Огурцову.

В рапорте замначальника городского СУ УМВД сообщил, что охранники на КПП не пустили в здание управления его подчинённых, у которых не было сертификатов о вакцинации. Волков уточнил, что личный состав следственного управления, за исключением трёх человек, игнорирует требование вакцинироваться. В сложившейся ситуации подполковник попросил господина Огурцова разъяснить, каким образом должна быть организована работа управления, особенно с учётом того, что 17 обвиняемых по уголовным делам, находившимся в производстве управления, на тот момент содержались под стражей. Безосновательное продление их сроков пребывания в СИЗО стало бы незаконным.

После публикации копии рапорта Волкова пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю сообщила, что никакого запрета доступа непривитых сотрудников в здание городского УМВД не было. Задержка на КПП произошла из-за санобработки кабинетов. В отношении Волкова краевое ГУ МВД провело служебную проверку. В её ходе стало ясно, что он разослал копию своего рапорта подчинённым через мессенджер. При этом, подполковник отметил, что он не передавал свой рапорт посторонним лицам. В итоге, 6 сентября 2021 года он был уволен из полиции в связи с нарушением условий служебного контракта.

Нарушение выразилось в передаче служебной информации посредством мессенджера Whatsapp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta). Использование этого мессенджера с 2017 года запрещено ведомственными приказами МВД. Более того, руководство краснодарского полицейского главка сочло, что Волков своими действиями создал общественный резонанс, скомпрометировавший меры государства по борьбе с «ковидом». Сам подполковник с увольнением не согласился и обжаловал приказ начальника ГУ МВД по краю Владимира Андреева. Но суды согласились с позицией ГУ и отказали Волкову в восстановлении.