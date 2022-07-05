Фестиваль Лаймы Вайкуле вновь отменили, а зрителей просят не требовать возврат денег

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5 июля 2022, 22:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередной раз фестиваль Laima Rendezvous в Юрмале отменен. Уже третий год подряд. И нашлась очередная причина…

Если в предыдущие два года причиной была пандемия, но в этом году «виновата» спецоперация!

«Наш фестиваль в этом году переживает чрезвычайное сложное время, и в принципе мы находимся в ситуации форс-мажора», - говорят организаторы фестиваля.

Участники фестиваля Лаймы Вайкуле, как поясняют организаторы, находятся за пределами Латвии – в России, на Украине. Понятно, что существует сложность с визами, например, для россиян! Более того, многие российские артисты находятся в «черном» списке.

Организаторы просят не требовать возврат денег за билеты, а «проявить солидарность с переносом фестиваля. Чтобы обеспечить его проведение в 2023 году».

А что говорить сама г-жа Вайкуле?

Певица считает, что «неэтично проводить в нынешнем году фестиваль, когда рядом трагедии».

Я решила узнать в латвийских билетных кассах, а происходит ли продажа?

Да, аж на 2023 год! И даже с пояснением программы…

Удивительно, еще не разобрались финансово с нынешним фестивалем, а уже торгуют билетами на 2023 год…