Латышский военный-земессардзе решил порассуждать о российской армии

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5 июля 2022, 21:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Латышский офицер штаба земессардзе (защитники земли) Янис Слайдиньш решил порассуждать о российской армии… По его «высокородному» мнению, российская армия недостаточна сильна…

По его мнению, российская армия недостаточно сильна для этого. Слайдиньш напоминает высказывание бывшего командира армии США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса, о том, что российская армия воюет глупо - без тактики.

Капитан Слайдиньш подчеркивает, что уровень обучения у сил НАТО и РФ совершенно разный. В российских СМИ сообщалось, что это одна из самых сильных армий в мире с самым современным оружием, но мы видим, что происходит в Украине.

"Думаю, что американский генерал очень во многом прав", - считает Слайдиньш. Он признает, что Россия, конечно, обладает огромным перевесом в живой и огневой силе, зато по технологии она отстает. Например, у них нет истребителей 5-го поколения, хотя они и говорят, что работают над этим. В результате американский истребитель видит цели на расстоянии до 500 км, а российский пилот - только до 250 км.

Комментировать данный перл, простите, не могу – не поела нынче бобовых… А вот один случай расскажу!

Пару лет назад, русскоязычные СМИ в Латвии написали, как проходили военные учения земессардзе – защитники земли должны были устроить «забег» по одному из районов Латвии… А там, как назло, находилась птицефабрика… Итог «забега» я узнала из комментариев латвийцев – оказывается, кто-то из защитников земли потерял, что-то из обмундирования, а «куры» потом еще долго «неслись комуфляжной сеткой… Что прочитала, то тем и поделилась…