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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Министерство обороны Латвии предлагает ввести всеобщую воинскую повинность

, 21:11 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министерство обороны Латвии предлагает ввести всеобщую воинскую повинность

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что следует вернуть воинскую повинность, потому как старая система себя исчерпала…

Планируется, что обязательная военная служба будет вводиться постепенно в течение пяти лет. Первый этап начнется 1 января 2023 года.

В первый год могут быть призваны около 1000 человек.

Призыв планируется дважды в год - 1 января и 1 июля. Можно будет выбирать четыре вида прохождения службы, в том числе контракт на пять лет с земессардзе (20 дней в году), курс командиров взводов в вузе, а также альтернативную службу.

Предусмотрено, что срок службы будет длиться 11 месяцев.

Чтобы поступить на службу по обороне страны, мужчина должен быть в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины могут поступать на службу добровольно.

Призывникам будет предусмотрена компенсация повседневных расходов в размере 400 евро. Государство оплатит расходы на питание и проживание в казармах, предоставит спортивную инфраструктуру. Для призванных на военную службу будет предусмотрен отпуск на 1 месяц, а также может быть предоставлена возможность проводить выходные дома.

Не пойму я… А что значит – старая система себя исчерпала? То, что в Латвии служить мог тот, кто желал и непременно гражданин страны! Я так понимаю, что для г-на Пабрикса – новое – хорошо забытое старое? В СССР воинский призыв был обязателен! Видимо, министр обороны Латвии считает, что никто уже и не помнит, как было в СССР! Помним, г-н министр!

Интересно, а по образу и подобию какой армии «юнцов» тренировать будут? Уж ли не гитлерюгенд? Я спрашиваю только!

Вот теперь за латвийскую армию можно не волноваться! Победят всех! Поди, пора уже и на Псков «выдвигаться»…

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