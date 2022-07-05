Министерство обороны Латвии предлагает ввести всеобщую воинскую повинность

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5 июля 2022, 21:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что следует вернуть воинскую повинность, потому как старая система себя исчерпала…

Планируется, что обязательная военная служба будет вводиться постепенно в течение пяти лет. Первый этап начнется 1 января 2023 года.

В первый год могут быть призваны около 1000 человек.

Призыв планируется дважды в год - 1 января и 1 июля. Можно будет выбирать четыре вида прохождения службы, в том числе контракт на пять лет с земессардзе (20 дней в году), курс командиров взводов в вузе, а также альтернативную службу.

Предусмотрено, что срок службы будет длиться 11 месяцев.

Чтобы поступить на службу по обороне страны, мужчина должен быть в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины могут поступать на службу добровольно.

Призывникам будет предусмотрена компенсация повседневных расходов в размере 400 евро. Государство оплатит расходы на питание и проживание в казармах, предоставит спортивную инфраструктуру. Для призванных на военную службу будет предусмотрен отпуск на 1 месяц, а также может быть предоставлена возможность проводить выходные дома.

Не пойму я… А что значит – старая система себя исчерпала? То, что в Латвии служить мог тот, кто желал и непременно гражданин страны! Я так понимаю, что для г-на Пабрикса – новое – хорошо забытое старое? В СССР воинский призыв был обязателен! Видимо, министр обороны Латвии считает, что никто уже и не помнит, как было в СССР! Помним, г-н министр!

Интересно, а по образу и подобию какой армии «юнцов» тренировать будут? Уж ли не гитлерюгенд? Я спрашиваю только!

Вот теперь за латвийскую армию можно не волноваться! Победят всех! Поди, пора уже и на Псков «выдвигаться»…