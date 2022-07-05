В Клайпеде уничтожили мемориал советским воинам

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

5 июля 2022, 20:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ни чести, ни совести, ни памяти… В Клайпеде местные власти уничтожили мемориал советским войнам.

Сегодня моя коллега Алла Березовская сказала с болью – «Древняя мудрость гласит – кто не помнит своего прошлого, вынужден будет пережить его снова. Грех это – тревожить павших солдат. Варварство и подлость».

Литовские власти уничтожили мемориал советским воинам. Тем, кто защищал литовскую землю от нацистов.

Скульптурная композиция, установленная в память о советских воинах, состояла из вертикальных бетонных блоков, а рядом стояли величественные скульптуры трех бронзовых солдат – память о том, как ценой своей жизни советские люди подарили Европе Победу над коричневой чумой.

Сегодня мемориала нет – бронзовых солдат замотали красными тряпками и варварски оторвали друг от друга… увезли…

Демонтировали памятные доски с надписями об освобождении Клайпеды. А гранитные таблички с фамилиями погибших сохранят власти…

Что происходит? Неужели некоторые страны Европы, например, Литва, Латвия были разочарованы тем, что Третий Рейх пал? И сколько же лет «терпели» фашистские потомки, чтобы «попрыгать на костях»?

Не могу… Священники говорят, что надо уметь прощать… Как? Научите!

Стыдно мне перед памятью фронтовиков, перед своим отцом-ветераном, перед дядей, который совершил огненный таран на эшелон немцев в Польше.

Простите!

Прощайте солдаты и простите, ибо не ведают, что творят.

Знаете, мне один ветеран ВОВ сказал – «Мы выстояли, очистили землю от фашистов. Мы уже уходим. Теперь ваше время…»

Почему молчим? Почему позволяем?