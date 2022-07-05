Ни чести, ни совести, ни памяти… В Клайпеде местные власти уничтожили мемориал советским войнам.
Сегодня моя коллега Алла Березовская сказала с болью – «Древняя мудрость гласит – кто не помнит своего прошлого, вынужден будет пережить его снова. Грех это – тревожить павших солдат. Варварство и подлость».
Литовские власти уничтожили мемориал советским воинам. Тем, кто защищал литовскую землю от нацистов.
Скульптурная композиция, установленная в память о советских воинах, состояла из вертикальных бетонных блоков, а рядом стояли величественные скульптуры трех бронзовых солдат – память о том, как ценой своей жизни советские люди подарили Европе Победу над коричневой чумой.
Сегодня мемориала нет – бронзовых солдат замотали красными тряпками и варварски оторвали друг от друга… увезли…
Демонтировали памятные доски с надписями об освобождении Клайпеды. А гранитные таблички с фамилиями погибших сохранят власти…
Что происходит? Неужели некоторые страны Европы, например, Литва, Латвия были разочарованы тем, что Третий Рейх пал? И сколько же лет «терпели» фашистские потомки, чтобы «попрыгать на костях»?
Не могу… Священники говорят, что надо уметь прощать… Как? Научите!
Стыдно мне перед памятью фронтовиков, перед своим отцом-ветераном, перед дядей, который совершил огненный таран на эшелон немцев в Польше.
Простите!
Прощайте солдаты и простите, ибо не ведают, что творят.
Знаете, мне один ветеран ВОВ сказал – «Мы выстояли, очистили землю от фашистов. Мы уже уходим. Теперь ваше время…»
Почему молчим? Почему позволяем?