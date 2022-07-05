Обвиняемым в убийстве издателя Гаджимурада Камалова был вынесен суровый приговор

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5 июля 2022, 19:52 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Ростове-на-Дону в конце прошлой недели Южный окружной военный суд огласил приговор по делу об убийстве издателя из дагестанской газеты «Черновик». Речь идёт о Гаджимураде Камалове. По делу проходили четыре фигуранта, признанные виновными в убийстве, бандитизме, содействии террористической деятельности и в незаконном обороте оружия. Бывшему зампреду правительства Дагестана Шамилю Исаеву и его подельнику Магомеду Абигасанову назначили по 16 лет колонии. Ещё двум землякам Мураду Шуйабову и Магомеду Хазамову – 23 и 24 года колонии строгого режима.

Директор ОАО «Свобода слова», выпускающего еженедельник «Черновик», Гаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года в Махачкале. В тот день около полуночи журналист погасил в своём кабинете свет, попрощался с коллегами, верстающими номер, вызвал такси и спустился к автомобилю. Стрельбу слышали все коллеги Камалова, включая таксиста, который успел укрыться в здании от пролетающих пуль. Как утверждали очевидцы, убийца был худощавым мужчиной, в шапке, солнцезащитных очках и в шарфе, который прикрывал его лицо. Нападавшие сумели быстро скрыться на автомобиле.

Спасти Камалова так и не удалось. Судмедэкспертиза диагностировала у него девять тяжёлых огнестрельных ранений. Само расследование дела длилось 9 лет. Вину фигуранты не признали, за исключением одного Абигасанова. А приговор обвиняемым огласили лишь только в начале июля 2022 года.