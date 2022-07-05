Модельер Янина: российские бренды исключены из Недели высокой моды во Франции по политическим причинам

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2022, 16:34 Источник: РИА Новости

Paris fashion week Kenzo, photo: Ik Aldama, globallookpress.com

Основатель и креативный директор семейного модного дома Yanina Юлия Янина сообщила РИА Новости, что российские бренды исключены из Недели высокой моды по политическим причинам, однако отношение во Франции к ее бренду - это «любовь и уважение».

Директор модного дома Yanina заявила, что в официальном календаре Недели высокой моды нет российских брендов по политическим причинам, однако отношение к ее модному дому «это по-прежнему любовь и уважение». Также Янина отметила, что при подготовке к участию в Неделе возникали трудности: не было возможности вывезти команду во Францию.

Основатель модного дома также подчеркнула, что сейчас ее бренд активно работает над новыми проектами в РФ. Янина также рассказала РИА Новости о своей новой коллекции.

«Мы многое сказали в коллекции: о настроении, о ситуации в мире, о том, к чему надо стремиться. В этот непростой период мы надеемся, что инфлюенсеры, пресса, соцсети поддержат наш очередной спич о красоте и любви. И мы уверены, что, минуя политическое и информационное напряжение, все вернется на круги своя», — заключила Юлия Янина.