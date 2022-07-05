За заботу о своей дочери бизнесмен оказался в тюрьме

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5 июля 2022, 15:53 Марина ГАЛЮЧЕНКО

Когда родители начинают делить детей после развода – это тяжело для всех участников семейного конфликта. Как правило, суды встают на сторону матери. И чаще всего это правильно. Однако бывают и исключения, когда ситуация, которую можно было разрешить мирно, превращается в бои без правил. И больше всего страдает ребенок.

Такая история произошла в жизни бизнесмена Рулана Тутушева. Окончив экономический факультет МГУ, он посвятил себя работе. Мужчине с прекрасными организационными способностями удалось создать успешный бизнес в одном из отдаленных регионов страны. Сейчас он даже выступает в качестве эксперта по экономическим вопросам. Завод Рулана находится на северной широте. Частые перелеты, смена климата – все это может негативно сказаться на здоровье, поэтому, возвращаясь в Москву, предприниматель старался чаще ходить в фитнес-клуб. Там-то в 2017 году он и познакомился с симпатичной женщиной – Ольгой Хилько, которая приехала из Крыма и работала в столице массажисткой. Рулан и Ольга начали встречаться, а затем и вовсе решили жить вместе. Для своей возлюбленной и ее дочери от другого мужчины Рулан арендовал большую квартиру на Мосфильмовской улице. Материальное обеспечение Ольгу и ее ребенка бизнесмен полностью взял на себя. На момент встречи с Руланом своего жилья у Хилько не было. Тутушев продолжал усердно работать и часто летал на своей завод. Вскоре Ольга забеременела. Рулан очень обрадовался – это его первый и желанный ребенок. Будущие родители провели обряд венчания по мусульманским обычаям, для этого Ольга даже приняла ислам. В декабре 2019 года родилась девочка Амалия. Тутушев считает ее главным смыслом своей жизни. К сожалению, спустя несколько месяцев отношения в молодой семье начали портиться. Отчасти на это повлияла пандемия – постоянно находиться дома в четырех стенах не так-то просто. Уже не раз было сказано, что именно в период самоизоляции случилось большое количество разводов. Между Руланом и Ольгой начали происходить мелкие конфликты, которые изо дня в день только усиливались. Так, Тутушев переживал, что его жена вместе с маленькими детьми посещает общественные места, несмотря на опасность заражения коронавирусом. Тем временем Ольга стала все чаще говорить о своем желании переехать за границу, где, по ее мнению, жизнь лучше и слаще. Женщина будто специально провоцировала конфликты. Рулан не раз обращался за советом к старшей сестре Хилько, но ничего не помогало. Тутушев предлагал Ольге заключить официальный брак и удочерить ее старшую дочь. И если отказ по последнему пункту понятен – родной папа девочки признал отцовство, и после его гибели при невыясненных обстоятельствах она стала единственной наследницей. Но вот почему Ольга не захотела принять предложение руки и сердца – для Рулана остается загадкой.

Так или иначе, в квартире на Мосфильмовской все чаще происходили ссоры. Несмотря ни на что словесные перепалки никогда не переходили в физические столкновения. Атмосфера дома накалялась. Как выяснилось позже, Ольга в тайне от Рулана повсюду установила скрытые камеры. Хилько то и дело пыталась устроить провокацию – видимо, надеялась набрать материала для доказательства домашнего насилия. Рулан подчеркивает: ему ни разу и в голову не пришло поднять руку на мать своего ребенка. Выплескивать эмоции на словах – это да, но бить – это не про Тутушева.

В апреле 2020 года, после очередного скандала, инициатором которого была Ольга, Рулана забрали в отделение полиции. Несмотря на действующие тогда ограничительные меры, его продержали за решеткой 48 часов. Якобы для выяснения личности. Хотя паспорт Тутушев сразу предъявил, да и вообще обычно домашних абьюзеров выпускают максимум через три часа. Кому это было выгодно? К слову, вместе с полицией на квартиру в тот день приехал супруг старшей сестры Ольги, который, по словам Рулана, имеет отношение к силовым структурам. Кстати, в свое время та самая старшая сестра говорила, что Ольга может согласиться отдать Тутушеву маленькую Амалию за два миллиона долларов. Но для Рулана такой план был неприемлем – он пытался сохранить отношения, чтобы у дочки были оба родителя и дружная полноценная семья.

Когда Рулан вернулся из отделения полиции в арендованную квартиру — там уже не было ни Ольги, ни детей. Собрав вещи, а также прихватив большую сумму наличных денег, Хилько забрала дочерей и скрылась в неизвестном направлении. Рулан подал заявление в полицию по факту исчезновения Ольги с его малолетней дочерью. Вот только искать их стражи правопорядка не спешили. По телефону Хилько ответила, что не собирается сообщать адрес своего нынешнего проживания из-за опасений физического воздействия со стороны Тутушева.

Спустя продолжительное время, которое Рулану показалось вечностью, ему все же удалось выяснить, где находится Ольга. Приехав по адресу, бизнесмен встретил там мужа сестры Ольги. Несмотря на провокации Хилько, Тутушеву все же удалось забрать своего ребенка. В родительских правах его не ограничивали, судебных процессов, регулирующих место проживания малышки и порядок общения, на тот момент не было. Так что уголовного деяния со стороны Рулана не могло быть. По сути, это именно Хилько была похитительницей Амалии? В своем заявлении Тутушев перечисляет факты наличия договоренности Ольги с сестрой и ее мужем, которые, похоже, помогали ей спрятать ребенка.

Заявление Ольги о похищении Амалии в полиции оставили без удовлетворения и уголовное дело на Рулана не завели. Также мужчину не лишили родительских прав по иску Хилько. Исследовав условия содержания девочки, органы опеки признали их соответствующими всем нормативам и требованиям. Однако гражданский суд постановил, что Амалия должна проживать с матерью, несмотря на то что условия там гораздо хуже.

Исполняя решение суда и надеясь на мирное урегулирование всех конфликтов, Рулан из добрых побуждений вернул маленькую дочь маме. Заметим, все это время он исправно оплачивает содержание ребенка по полной программе.

Тутушев решил подать иск с требованием предоставить ему возможность видеться с дочкой. Бизнесмен искренне хочет принимать участие в воспитании Амалии. В ответ на это Ольга выдвинула странные требования – встречаться в неких психологических центрах, под наблюдением видеокамер, в ее присутствии и со справкой об отсутствии алкоголя в крови. Абсурд, да и только. Демонизация отца своего ребенка – все это у Рулана вызывало крайнее недоумение. Ольга продолжала скрывать Амалию от отца, судиться.

Дальнейшие события для Рулана стали фатальными. Тутушев очень переживал, что не может видеть родную дочь и даже не знает, как и где она живет. Не имея возможности договориться с Ольгой, которая явно имела некий скрытый умысел для продолжения конфликта, предприниматель приложил все усилия и выяснил новый адрес проживания Хилько в Москве. В марте 2021 года Рулан решил навестить дочь. Увиденное шокировало мужчину – малолетние дети в такой обстановке, по мнению бизнесмена, жить не должны. Рулан забрал маленькую Амалию. Рассуждал он так: в свидетельстве о рождении девочки стоит его фамилия, а значит, он ей не просто отец, а законный представитель. Ольга была осведомлена, что по законам добровольно принятой ей веры, дети при разводе остаются с отцом. Тем не менее, на Тутушева завели уголовное дело. Начались судебные тяжбы – весь этот ужас для Рулана уготовила неуемная мама Амалии. Хилько подала заявление в правоохранительные органы, указав заведомо неверные показания – якобы ребенок похищен неустановленными лицами. Казалось бы, небольшое смещение акцентов – но именно этот пункт превратил действия Рулана в похищение человека. Именно так их квалифицирует следствие – по 126 ст. УК РФ, не принимая во внимание, что Тутушев – родной отец девочки и мать ее долго от него скрывала. Бизнесмена объявили в розыск. Адвокаты Рулана, предполагая, что Ольга не оставит произошедшее без внимания, пытались узнать у следствия, было ли возбуждено уголовное производство в отношении Тутушева. Никаких данных следствие не представило, однако розыскные мероприятия уже велись полным ходом. Впрочем, Рулан и не пытался скрываться, ведь он был уверен, что не сделал ничего противозаконного. А в Москве отсутствовал лишь потому, что должен был уехать по работе. Тутушева арестовали и поместили в следственный изолятор. Юристы бизнесмена подали ходатайство о переквалификации дела со статьи о похищении человека на другую – самоуправство отца, а также об отмене заключения под стражу. Мотивация простая – отец не мог украсть своего же ребенка. Да, забрал дочь, нарушил решение суда об определении места жительства, но родительских прав он лишен не был. Все действия Рулана объясняет глубокое отчаяние из-за отсутствия контакта с ребенком.

Суд высшей инстанции согласился с доводами адвокатов Тутушева и отменил избранную следствием меру пресечения. Длительная упорная работа адвокатов привела к тому, что статью о похищении все-таки переквалифицировали на самоуправство. Это менее тяжелое обвинение, заключение под стражу признали незаконным. Но тут возникла юридическая коллизия. Суд признал неправомерность заключения под стражу, а вот следствие в рамках проведения своей работы оставило Рулана за решеткой, опираясь на решение суда первой инстанции. Удивительный факт: изначально Тутушеву было предъявлено серьезное обвинение в похищении человека, а значит, после переквалификации, согласно Конституции, Тутушев имеет право на реабилитацию. По сути, было не похищение, а действия любящего отца, совершенные под влиянием эмоций. В итоге судом это принято во внимание не было. Вместо административного взыскания Тутушеву дали срок – четыре с половиной года тюрьмы. Была подана апелляция, написаны жалобы. Неужели безусловная любовь отца к единственной дочери имеет столь высокую цену – цену свободы и сломанной судьбы? Складывается впечатление, что за всем этим стоит хитрость алчной женщины, которой, судя по всему, кто-то помогает и консультирует в своих интересах.

К сожалению, нередко желание жить красиво ослепляет разум, и в результате ребенок становится средством шантажа и манипуляций. Редакция будет следить за развитием этой непростой истории.