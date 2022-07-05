Элитная русофобия: жена владельца «Метр Девелопмент Групп» может войти в круг петербургских чиновников

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5 июля 2022, 14:14

Курортный район и Невскую ратушу в Петербурге ждут значительные перемены. По итогам ПМЭФ-2022 реализацией крупных проектов займется волгоградская компания «Метр Девелопмент Групп». Однако недавно в сети появилась информация о владельце бизнеса Александре Андрееве, провалившем инвестразвитие Волгограда, и его жене Оксане Бабижаевой, активно и открыто поддерживающей откровенно прозападную повестку.

Примечательно, что новые проекты будут реализованы в знаковых для Петербурга местах. Гостиничный комплекс возведут в Курортном районе, выходцем из административного аппарата которого является действующий губернатор Александр Беглов, приведший на ключевые должности в Смольный бывших сослуживцев. Рядом с территорией Невской ратуши, где также планируется возведение нового объекта, базируются многие комитеты Смольного.

Очевидно, что будущие объекты предназначаются не для простых петербуржцев, а представителей местных «элит», превращающих Петербург в центр поддержки западной повестки и эксклюзивного отдыха «не для всех».

Все для петербургской элиты.

Владелец «Метр Девелопмент Групп» входит в топ-100 богатейших людей Волгограда и считается одним из самых влиятельных местных бизнесменов. На протяжении нескольких лет он занимал значимые должности в инвест-кластере города, однако при нем инвестиционная кампания Волгограда была полностью провалена.

Жена Андреева – Оксана Бабижаева работает в девелоперской фирме мужа на должности PR-директора. При этом с 2019 года она проявляет заметную активность в своих соцсетях в плане критики властей и поддержки русофобской прозападной риторики.

В этом свете стоит обратить пристальное внимание на новые проекты волгоградского бизнесмена, которые ему предстоит реализовать в Петербурге.

В Зеленогорске фирма Андреева будет работать над строительством элитного гостиничного комплекса. Там планируется разместить не только отель и коттеджи, но и СПА-комплекс, а также полноценный конный клуб с манежем и конюшнями. Предполагается и строительство на этой территории гольф-клуба, что неудивительно, ведь и Андреев, и Бабижаева ранее входили в состав учредителей федерации гольфа Волгоградской области.

Гольф и конный спорт не являются общедоступными видами досуга из-за значительных затрат, которые придется взять на себя любому желающему освоить новое развлечение. Специалисты отмечают, что занятия верховой ездой в нашей стране обходятся в среднем в 50 тысяч рублей в месяц, в зависимости от конечных целей клиента и региона. Традиционно цены в двух столицах значительно выше, чем в других городах. Игра в гольф – тоже удовольствие не из дешевых: одна сессия с тренером обойдется клиенту в 3-5 тыс. рублей в час. Аренда тренировочной площадки – еще порядка 5 тыс. рублей. К тому же необходимы и траты на амуницию – клюшки, одежду, перчатки. В сумме расходы колеблются от 40 до 50 тысяч рублей.

Нетрудно заметить, что воспользоваться услугами нового гостиничного комплекса и его инфраструктуры смогут лишь представители «элиты» Петербурга, тогда как простым горожанам, для которых и обещали облагородить данный участок, останется лишь наблюдать за недоступными им развлечениями.

Примечательно, что строительство загородного гостиничного комплекса запланировано именно в Зеленогорске, который располагается в Курортном районе Петербурга. В СМИ неоднократно отмечали, что действующий губернатор Петербурга Александр Беглов с момента своего вступления в должность активно назначал бывших чиновников Курортного района на значимые должности во властных структурах города. Сам градоначальник с 1999 по 2002 годы занимал пост главы администрации данного района, а затем, перебравшись в Смольный, собрал свое окружение из так называемой «курортной мафии».

В сети уже появились публичные проявления недовольства петербуржцев грядущими планами Смольного. Горожане отмечают, что в Петербурге – множество нерешенных проблем. На этом фоне они возмущаются планами строительства очередной «базы отдыха» для городских элит.

Второй объект, который предстоит реализовать «Метр Девелопмент Групп» Андреева, – это культурно-досуговый центр рядом с Невской Ратушей. Примечательно, что именно там базируются многие комитеты Смольного, например, коминвест. В связи с этим существует большая вероятность, что новый проект так же, как и будущий зеленогорский гостиничный комплекс, будет ориентирован, в первую очередь, на обслуживание властных элит Петербурга.

Большие опасения вызывает и судьба объектов культурного наследия (ОКН), расположенных вокруг данного участка, в связи с разрушительной политикой городских властей в вопросах их сохранения.

Так, в конце мая управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками Комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга. Его должностные лица были заподозрены в изменении годов постройки исторических зданий в документации на более позднее, что позволяло выводить ОКН из-под охраны и способствовать их сносу в интересах застройщиков. Речь идет как минимум о трех объектах – здании Манежа лейб-гвардии Финляндского полка, здании «Васильевского винного городка» и корпуса Торговых бань Екимовой, причем последний памятник был безвозвратно утерян в результате незаконного сноса.

Центр прозападной поддержки – Петербург?

Примечательно, что в феврале текущего года появилась информация о другом объекте – территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений «Горская» в поселке Лисий Нос, тоже расположенной в Курортном районе Петербурга. На данном участке было запланировано возведение крупного многофункционального проекта «зеленого города инноваций» для петербуржцев в рамках инвестпроекта. Однако, по сообщениям источников СМИ, новый девелопер для его реализации определился гораздо раньше, чем планировалось. До начала ПМЭФ-2022, как передавали источники СМИ, перспективное общественное пространство отдали под элитный проект «Клуб-19», предназначенный для отдыха и развлечений высокопоставленных чиновников Петербурга. Предполагалось, что «Горскую» могут застроить 18 жилыми домами с главной резиденцией, украшенной фонтаном. Элитным посетителям планировалось предложить услуги конного и гольф-клубов. Кроме этого, в плане значился зоопарк, спорткомплекс с полноценным стадионом, а также причал для яхт.

Во время прошедшего ПМЭФ-2022 инсайды частично подтвердились – заключившая со Смольным соглашение о намерениях компания «Яхт-клуб Санкт-Петербург» будет реализовывать на данной территории туристический кластер. Так как план реализации не был представлен широкой общественности, можно предположить, что слухи об элитной зоне отдыха «Клуб-19» не были беспочвенными, и вместо туристического, делового, общественного и IT-комплексов на данной территории появится очередной элитный клуб с атрибутами петербургской роскоши – гольф-клубом и конно-спортивной инфраструктурой.

Неудивительно, что для реализации двух новых проектов в Курортном районе и на Невской ратуше привлекают именно компанию «Метр Девелопмент Групп» с видным волгоградским инвестором во главе. Тем более, что его жена Бабижаева не единожды высказывалась в негативном ключе о своем родном городе Волгограде, призывая всех жителей, у кого есть возможность, покинуть его как можно скорее.

Более того, она активно боролась с одним из самых значимых символов Великой Победы союзных народов над гитлеровским фашизмом во время Великой Отечественной войны – монументом «Родина, мать зовет!». По ее мнению, монумент «слишком воинствующим». С 2019 года Бабижаева активно поддерживает протестную повестку, размещая в своих соцсетях высмеивающие трагические события в истории России коллажи и публикации. Примечательно, что «протестная активность» Бабижаевой началась сразу после того, как она посетила администрацию американского города Кливленд. Сегодня у PR-директора «Метр Девелопмент Групп» появилась возможность переехать из нелюбимого Волгограда в Петербург, элита которого тоже нередко проявляет неуважение к государству.

Так, например, в конце июня во время проведения фестиваля «День Русской Славы» в Пушкине на выставке «Мариуполь — битва за русский мир» замглавы администрации Пушкинского района Татьяна Боголюбова потребовала убрать всю символику с буквой Z, которая стала символом проведения спецоперации по освобождению Донбасса от украинского нацизма. Организаторов выставки чиновники при этом обвинили в «пропаганде нацизма» и «милитаризма», несмотря на то, что Петербург стал официальным городом-побратимом Мариуполя.

Политические элиты Петербурга сложно назвать большими патриотами России. С начала СВО они неоднократно демонстрировали симпатию прозападному образу жизни и лишь формальную поддержку освободительной спецоперации по предотвращению геноцида жителей Донбасса. Так, в Петербурге оперативно закрашиваются патриотические граффити, а патриотически настроенные граждане подвергаются настоящей травле.

Это позволяет предположить, что среди чиновников Смольного много единомышленников Оксаны Бабижаевой, продвигающей антироссийскую повестку. Именно они превращают Петербург в место обитания лояльных Западу элит, куда стремятся желающие уничтожения России в угоду интересам США и Европы.