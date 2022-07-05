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Юрист Ярмуш: предложение поднять штрафы для ИП за отсутствие трудовых договоров можно реализовать через год

, 13:06

Юрист Ярмуш: предложение поднять штрафы для ИП за отсутствие трудовых договоров можно реализовать через год
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву, юрист Мария Ярмуш поддержала предложение депутата Госдумы Василия Власова поднять штрафы для ИП за отсутствие трудового договора, однако реализовать его, по мнению эксперта, можно через год.

Ярмуш заявила в беседе с RT, что штраф для ИП за отсутствие трудового договора – это положительное решение, «если законодатель хочет защитить трудовые права граждан».

Юрист объяснила, что отказ владельцев ИП заключать трудовой договор с работниками может грозить «маленькой пенсией и отсутствием необходимых отчислений». 

Однако, по мнению Ярмуш, ужесточение законов в период антироссийских санкций может привести к их банкротству. В этом случае, владельцы ИП не смогут трудоустроить никого. 

«Может, через год рассмотреть этот закон, с условием, что экономика будет расти и давления излишнего не будет», — заключила Ярмуш.

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