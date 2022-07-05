«Что делать?»: как подготовиться к собеседованию?

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2022, 11:29 Екатерина Пустоваловако

Вы читаете статью, с непонятным названием: «Что делать?» Это не роман Чернышевского, но здесь мы тоже поговорим о том, как жить в новом мире.

А также ответим на главный вопрос – что делать? Нам или другим. Лето – это сезон практик и работ. Каждый студент думает, куда бы пойти, как бы пробиться и почувствовать эту рабочую атмосферу. Да даже если просто хочет закрыть поскорее практику, и избавиться от учебного задания. Всё равно каждому нужно пройти через собеседование, перед которым нередко трясутся руки и дрожит голос. И что делать?

1. Если вы очень переживаете, можно попробовать подготовиться к каверзным вопросам. Допустим, если у вас спрашивают, «достаточно ли у вас опыта», а вы понимаете, что у вас ничего нет, вы бедный студент, который поступил на журфак, потому что не попали в театр, то не стоит об этом сразу говорить. Можно воспользоваться фразой «Именно поэтому у меня больше мотивации, чем у тех, кто уже выполнял такую работу». Это покажет вашу заинтересованность, активность и потенциал, что ценится работодателями.

2. Также может помочь смоделировать собеседование, где ваши знакомые будут играть роль работодателя. Только попросите, чтобы они были придирчивыми и требовательными. Это поможет не только отрепетировать вопросы, но и психологически подготовиться.

3. Сказать про приём успокоительных, так и вам и работодателю будет комфортнее коммуницировать, если вы сразу скажете, что выпили для блеску глаз или накапали экстракт валерианы на язык.

4. О нестандартных проверках на стрессоустойчивость, на примере агрессивных провокаций, и выхода из зоны комфорта, оскорблений. Но вы можете встретить такие подходы, как сокращение дедлайнов, просьбы найти гибкие и альтернативные варианты, сохранение лица лидера в стрессовых условиях.

5. Главный совет – будьте собой. Не пытайтесь выстроить из себя того, кем вы не являетесь. Чтобы вы чувствовали себя комфортно на работе, нужно, чтобы работодатель захотел взять именно настоящих вас, а не идеального клона. Выдохните. Будьте уверены в себе, потому что вы такой уникальный один. Вы обязательно найдете то, что суждено именно вам.

Помните, что все же главный ответ на этот вопрос вы можете получить только от себя самих.

Покажите себя лучше с какой-нибудь необычной стороны, найдите оригинальный подход к работе, только не копируйте ситуации из известных фильмов, если ваш начальник очень строг.

Вероятность, что вас прогонят больше. Но, риск если он разбавлен харизмой и умом может вас и довести до нужной вакансии.