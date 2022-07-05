Оторвись от телефона: цифровой детокс и его польза

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2022, 11:30 Диана Дьякова

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Человек в современном мире всегда и везде старается оставаться на связи: сообщения от друзей или работы, уведомления о выходе нового сезона любимого сериала или о скидках в магазинах, все это доходит до людей через гаджеты. Не мудрено, что мозг начинает просто кипеть от больших потоков быстрой информации. Возможно, вы не раз пытались устроить себе разгрузочный день от интернета. Но, если ваши попытки были хаотичными и не увенчались успехом, на помощь приходит цифровой детокс. Так, что же он такое и в чем его суть?

Термин цифровой детокс (а если быть точнее Digital detox) появился в английских словарях только в 2013 году, а заключает он в себе сознательный, пусть и временный отказ от социальных сетей или гаджетов. В современных реалиях это точно нужная практика. По данным dataportal.com только на январь 2021 года в России было уже 99 миллионов пользователей социальных сетей. Совсем не мало, верно? И все это оставляет следы на состоянии человека. Интернет способен и не только дать полезную информацию или развлечь, но и вызвать стресс. А тут мы снова вернёмся к цифровому детоксу. Он предлагает проводить своё время в интернете более осознанно:

1. Подписывайтесь только на те каналы, которые вам действительно интересны. Старайтесь исключать информационный шум.

2. Полностью откажитесь от интернета на определенное время. А чтобы это время было приятнее, проведите его с друзьями или родными.

3. Убирайте телефон, когда поймёте, что без дела очередной раз проверяете уже пустые почтовые ящики или просто листаете ленты в социальных сетях.

4. Если вам приходится целый день находиться у монитора, старайтесь делать 15 минутные перерывы, чтобы пройтись, размяться или перекусить без телефона.

5. Поставьте себе лимит на пользование интернетом. Сёрфинг по социальным сетям перед сном совсем не отдых, как вам могло показаться. В это время мозг, перебирающий и впитывающий информацию, работает не меньше обычного. Поэтому так важно научиться ограничивать интернет. Не делайте больших шагов, а начните с малого - 20 минут до сна, затем 30 и так далее.

Небольшое и осознанное отключение от интернета на определенное время поможет вам сфокусироваться на реальной жизни, не терять важные мысли в нужный момент и давать себе отдохнуть.