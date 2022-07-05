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Аргументы Недели Общество 13+

Политолог Данюк: британский закон «о дезинформации» является откровенной цензурой

, 10:50

Политолог Данюк: британский закон «о дезинформации» является откровенной цензурой
CHROMORANGE / Bilderbox, globallookpress.com

Член общественное палаты РФ, политолог Никита Данюк назвал «откровенной цензурой» законопроект в Великобритании, обязывающий интернет-компании защищать пользователей от дезинформации, которую распространяют иностранные СМИ. 

Данюк в беседе с RT назвал такой шаг британского правительства «откровенной цензурой». По его мнению, Великобритания ограничивает граждан в информации, тем самым не желая «показывать правду». 

Также политолог отметил, что Британия и США только пытались делать вид, что являются государствами со свободой слова. Данюк подчеркнул, что на данный момент любая точка зрения отличная от «западного нарратива» – дезинформация и фейк, по мнению западного института журналистики.

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