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Богомаз: украинские силовики обстреляли село Зерново в Брянской области, зафиксировали около 18 выстрелов

, 09:28

Богомаз: украинские силовики обстреляли село Зерново в Брянской области, зафиксировали около 18 выстрелов
Александр Богомаз, фото: vk.com/avbogomaz

Губернатор второго российского региона за утро вторника сообщил об обстрелах населенного пункта на границе с Украиной. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Зерново в Суземском районе.

Глава региона написал в своем Telegram-канале: "Сегодня утром со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы".

На Брянщине населенный пункт Зерново находится в Суземском районе, который на юге граничит с Сумской областью Украины.

Курский губернатор Роман Старовойт во вторник утром сообщил, что приграничные пункты Глушковского района Курской области сегодня были обстреляны украинскими силовиками.

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