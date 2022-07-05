Животные должны стоить дорого - это не развлечение

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5 июля 2022, 09:16 Полина Попова

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Эксперт поделилась своей точкой зрения на законопроект о запрете торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Как объяснила Президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская, речь преимущественно идет о кошках, собаках и хорьках, которых нельзя выставлять на продажу в клетках и контейнерах. Тем не менее, эксперт считает, что этих мер недостаточно.

По мнению Светланы Ильинской, создать перечень на торговлю животными в неподходящих для них условиях не получится, пока в стране на законодательном уровне не будет принято ограничение разведения. Свою позицию она объяснила, на примере деятельности птичьих рынков. “Птичий рынок состоит не из людей, которые разводят животных. Это перекупщики. Они представляются заводчиками, но на самом деле обманывают”, - рассказывает эксперт. По ее словам, за беспородных животных “еще и доплачивают”. То есть, на птичьи рынки сбывают животных, которые по тем или иным причинам оказались ненужными.

Как правило, у перекупщиков нет возможности содержать нераспроданных животных в надлежащих условиях. “Обращаются продавцы с ними, как с товаром, в большинстве случаев - жестоко. Если не распродаются животные, то их просто выбрасывают”, - сообщает Светлана Ильинская. “Для прекращения деятельности этих перекупщиков, необходимо ликвидировать птичьи рынки, чтобы люди покупали через объявления”.

Дело в том, что торговля животными через интернет - наиболее гуманный способ их продажи. Котята и щенки подрастают без отрыва от матери, привыкают к человеку в лице заводчика. Тогда как “стресс, полученный в клетке, доводит животное до смерти”. Из-за стресса у животного снижается иммунитет. Так, например, у кошек развивается вирусное заболевание панлейкопемия, вследствие чего животное отказывается от пищи, у него появляются апатия, диарея, рвота.

Кроме того, как считает эксперт, необходимо ввести налог на нестерилизованных животных. А чтобы вести учет таковых, нужна поголовная регистрация животных, а также квоты, которые пресекали бы возможность неограниченного разведения.

“Если заводчик разводит породистых животные, то должен платить налог. Животные должны стоить дорого, это не развлечение. Нельзя пристраивать животных бесплатно. Нужна гарантия того, что человеку есть на что животное содержать”, - заключает Светлана Ильинская.