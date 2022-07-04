Губернатор Гладков назвал фейковыми звонки об эвакуации из Белгорода

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июля 2022, 21:16 Источник: РИА "Новости"

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, stavregion.ru / globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в понедельник, 4 июля, назвал "фейковой атакой" звонки жителям региона якобы о возможном проведении эвакуации с территории Белгорода.



Ранее стало известно, что жители Белгорода получают звонки, в которых автоответчик сообщает якобы о ведущихся обстрелах некоторых регионов Российской Федерации и возможной эвакуации.

Вячеслав Гладков заявил, что в рамках жесткой информационной войны со стороны Украины идет "фейковая атака", поступает много звонков о минировании и обстрелах. Губернатор Белгородской области подчеркнул, что такие сообщения приходят из-за рубежа и призваны запугать россиян.