Трагедия с детьми на Сямозере: двое остались без наказания

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4 июля 2022, 18:35

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, попросил генпрокурора Игоря Краснова оценить законность решения, вынесенного Мосгорсудом. Речь идёт об отмене наказания за халатность, приведшую к трагической гибели детей летом 2016 года на карельском Сямозере. По этой статье судом первой инстанции две чиновницы, организовывавшие детский отдых, были осуждены на 4 и 4,5 года лишения свободы. Однако Мосгорсуд, в котором приговор был обжалован, постановил не привлекать Т. Барсукову и Е. Семкину к ответственности из-за истечения срока давности.



Шесть лет назад московские чиновницы организовали прогулку по озеру для 47 сирот, а также детей из многодетных семей. Несмотря на штормовое предупреждение, водный поход состоялся. В результате одно из двух каноэ с детьми перевернулось, 14 из них утонули. Спасательные службы не смогли отреагировать вовремя, виновными тогда были признаны руководство организации «Парк-отель «Сямозеро» и диспетчер СМП. Они получили различные сроки.



Басманным судом г. Москвы к лишению свободы были приговорены также Семкина и Барсукова, однако в ходе последующего пересмотра дела Мосгорсудом они были освобождены от наказания. Судья первой инстанции, которая затянула сроки рассмотрения, получила частное определение. Так как заслуженного наказания чиновницы не понесли, Бастрыкин инициировал проверку законности судебного решения. В случае выявления нарушений оно должно быть обжаловано.



