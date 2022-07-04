Глава МИД Латвии Ринкевич поиздевался над боксером Бриедисом

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4 июля 2022, 16:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, жара так влияет на умы некоторых политиков Латвии – желтая вода так и бьет в темечко! Вот и главный латвийский защитник ЛГБТ Эдгарс Ринкевич, глава МИД, решил поиздеваться над прославленным боксером и просто хорошим парнем Майрисом Бриедисом…

Майрис Бриедис потерпел поражение в бою от австралийца Джея Опетаи, и попрощался с чемпионским поясом Международной федерации бокса в первом тяжелом весе (до 90, 7 килограмма).

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич решил отомстить Майрису за его слова о ситуации на Украине – напомним, латвийский боксер не стал высказывать свое мнение о происходящем, а просто сказал – «У меня нет никакой позиции». Спортсмен имел полное право, которое дано ему Конституцией страны, не говорить то, чего он не желал! К сожалению, правительство Латвии требует от латвийцев четкой позиции – Россия плохая! И никак иначе!

Политик Ринкевич решил отыграться над поражением боксера Майриса Бриедиса, написал в социальных сетях: «У меня не было никакой позиции…»

Но латвийцы любят и уважают боксера – моментально посыпались комментарии в социальных сетях:

«Быть болельщиком и сочувствовать – это не то что нужно осуждать, особенно, когда спортсмен заслуживает уважение!»

«Да, уж Ринкевич… Добавлю… никто у нас не занимает такой «радужной» позиции, как глава МИД Латвии».

«Вот же пакость! Рано линчевать Майриса! Этот «памятник» никто еще не снес, понятно, Риня!»

«Чего Ринкевичу любить настоящего мужчину… Это же не министр здравоохранения Латвии Павлютс, с которым, видать Ринкевич на гей-прайде танцевал… Или не танцевал?»

Латвийский боксер Майрис Бриедис публично не затрагивал тему Украины, не осуждал публично Россию и всегда говорил, что он патриот Латвии. Как видите, латвийской политической элитке этого оказалось мало!!! Видимо, нужно, чтобы Майрис выступил у памятника Милды, как актриса Чулпан Хаматова и поливал грязью Россию…

А г-ну Ринкевичу лично хочу сказать – «Разочаровалась я в вас… Стыдно мне за вас. Мелко все это, Эдгар… и мерзко».