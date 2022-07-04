В Москве стартовал проект «Кандидатский минимум» для кандидатов в муниципальные депутаты

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4 июля 2022, 15:48

4 июля в Москве начал работу общественный проект «Кандидатский минимум» для участников предстоящих муниципальных выборов. Автор и организатор проекта – член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов. По его словам, ключевая задача проекта – помочь его участникам разобраться в тонкостях основных этапов избирательной кампании.

Участниками проекта «Кандидатский минимум» могут стать как представители политических партий, так и самовыдвиженцы. Политическая позиция в данном случае не так важна, как намерение принять участие в выборах муниципальных депутатов. Напомним, что они пройдут с 9 по 11 сентября в 124 районах Москвы и городском округе Троицк.

По словам Асафова, лишь небольшая часть амбициозных и политически активных людей, вступающих на путь кандидата в депутаты, понимает специфику основных этапов кампании. При этом многочисленные «школы кандидатов», которые начали работу перед предстоящими выборами, дают общие знания о выборах с той или иной идеологической составляющей. «”Кандидатский минимум” – это возможность повысить свою электоральную грамотность для любого политически активного гражданина, какую бы политическую позицию он ни разделял», - пояснил политолог.

Участники «Кандидатского минимума» смогут получить методическую и консультационную помощь в ходе ключевых этапов избирательной кампании, принять участие в круглых столах на площадке Общественной палаты Москвы и дискуссионных форматах Московского клуба политологов. «Надеюсь, что проект, к работе которого будут привлечены электоральные эксперты, политологи и депутаты разных уровней, окажется полезным для всех участников кампании», - заключил Асафов.

Для того чтобы стать участником проекта, достаточно подать заявку на официальном сайте «Кандидатского минимума».