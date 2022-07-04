81 год назад нацисты решили «еврейский вопрос» в Латвии

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4 июля 2022, 15:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

4 июля 1941 года фашисты и их приспешники приступили к решению «еврейского вопроса» в Латвии – согнали людей из окрестностей в Большую хоральную синагогу в центре Риги и заживо сожгли. Точных данных о погибших евреях, увы, до сих пор нет.

Историки предполагают, что в той синагоге погибли более 400 евреев только из Литвы – они бежали в Латвию, ища спасения, но не нашли… Точных цифр погибших латвийских евреев – нет…

История Холокоста показывает, что спустя всего три дня, когда фашисты вошли в Ригу, прибывшие и головорезы из гестапо, и других карательных служб, приступили к реализации «окончательного решения еврейского вопроса», как «постановил» фюрер нацистской Германии. Фактически Холокост в Латвии начался 4 июля 1941 года.

Есть и позорный факт в истории Латвии – нашлось достаточно латышей, желающих лично поучаствовать в процессе унижения и истребления сограждан. Как это происходило?

Я часто бываю на родине моих предков, и моего мужа в Латгалии, и конечно, общаюсь с разными людьми… В один такой приезд я услышала рассказ о том, как нацисты уничтожали в Латгалии евреев… Это было невыносимо – «немцы командовали, латыши расстреливали»… Об этом говорила в очень солидных годах женщина – она маленькой девочкой видела, как забирали соседей-евреев, и как другие соседи-латыши с радостью потирали руки – мол, дышать легче стало…

Довоенное еврейское население в Латвии составляло около 93, 5%, и треть от этого процента жила в Латгалии. Как утверждают очевидцы, которые еще живы, к началу третьего месяца, прибывания нацистов в Латгалии, никого из евреев уже не осталось в живых – многие латыши, русские даже не помнят, как они исчезали, потому как все происходило очень быстро…

Есть неоспоримый факт, который сегодня правящие националисты, многие латышские историки, вычеркнули из памяти – да, уничтожение евреев было организовано нацистами, но расстреливали людей местные, даже приезжали «команды» из других регионов Латвии. Большинство «карателей» были латыши, но принимали участие в уничтожении и другие национальности – поляки, славяне… Это было связано с тем, что евреи жили обособленно – имели свои школы, свои лавки, отдельно отмечали праздники, говорили в Латгалии на идиш, хотя знали и русский, и латышский.

Сегодня некоторые латыши говорят – «Да, наши тоже убивали»… Что касается старообрядцев, которые селениями жили в Латгалии, то они утверждают, что их не было в командах карателей, они только хоронили евреев. Есть мнения, что староверов не брали в подобные команды.

Почему же случилось так, что сосед уничтожал соседа?

Сейчас принято «обвинять» нацистскую пропаганду. Но я думаю, что есть и другое объяснение – евреи Латвии жили обеспеченно, в хороших домах, квартирах в Риге, имели прислугу из латышей… Возможно, это и сыграло роль тогда, когда встал «еврейский вопрос» при нацистах…

Но меня интересует иной вопрос – а может ли при нынешней ситуации повториться Холокост в отношении «нетитульных», а, например, русскоязычных Латвии? Да и тех же евреев?

Я не стану растекаться мыслью по древу, а обращусь к фактам, которые наталкивают на определенные мысли…

Намедни, главный русофоб из Нацблока Александр Кирштейнс, который служит депутатом Сейма, заявил: «Мы понимаем, что только жесткая уголовная ответственность за двуязычие в общественном пространстве может предотвратить катастрофу». Иными словами, запретить общаться на русском языке – полностью!

Эти слова были сказаны г-ном депутатом сегодня, но что он говорил в 2005 году, когда костяк националистов набирал силу в Латвии?

Из латвийских СМИ за 2005 год (Delfi)

Эти слова были публично обращены к заслуженному учителю, ныне депутату Рижской Думы Якову Плинеру:

«Г-н Плинер, я никогда не менял фамилию. Я также не был жидом в молодости, который потом поменял национальность. Просто вам, как сыну жестянщика, я больше ничего говорить не буду».

Из выступлений Александра Кирштейнса по латвийскому ТВ в 2004 году:

«С Россией можно только так строить отношения – либо лизать сапоги, либо постоянно бить в морду!»

Не все, конечно, политики поддерживали и поддерживают нынешнего депутата Кирштейнса – например, экс-премьер Латвии Айгарс Калвитис говорил: «Ему нужно нести ответственность за свои слова».

Конечно, нужно, но, увы, с 2004 года продолжаются подобные высказывания и что? Ничего! Депутат Сейма Александр Кирштейнс живет без «ответственности» и предлагает сажать в застенки русскоязычных…

Комментарии латвийского публициста Аллы Березовской: «Как же мерзок этот перекрасившийся старый монстр, который уже лет 30 фактически призывает к геноциду русских в Латвии! При полной поддержке правящих властей! Как бы угомонить его наконец?»

И при чем тут спецоперация на Украине? Сегодня многие титульные националисты винят Россию – мол, вы плохие, вы нас разозлили – получайте теперь!

Как видим, нацизм в Латвии был гораздо, гораздо раньше… Может, русским и России надоело терпеть нацизм и унижения? Кто-то должен остановить обыкновенный фашизм, не так ли?

А насчет «бить морду русским», как сказал депутат Сейма Кирштейнс, то как бы не пришлось лизать сапоги…