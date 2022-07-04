Челябинская область вошла в топ-5 регионов страны по качеству дорог

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4 июля 2022, 14:47 Татьяна Михайлова Источник: РИА Новости

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Эксперты проанализировали состояние покрытия в регионах России. Рейтинг был подготовлен по заказу агентства РИА Новости.

Южный Урал включен в пятерку субъектов страны по качеству дорог. В Челябинской области свыше 80% дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения соответствуют нормативным требованиям. Такой вывод сделали эксперты по итогам 2020 года.

Добавим, что в Челябинской области продолжается приведение автодорог в нормативное состояние. На прошлой неделе региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта сообщило, что в текущем сезоне Челябинске отремонтируют дороги к спортивным объектам. Их обновят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».