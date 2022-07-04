Сын Сергея Доренко подал в суд на вдову журналиста Юлию из-за могилы отца на Троекуровском кладбище

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4 июля 2022, 14:25 Источник: Говорит Москва

Сын известного телеведущего, бывшего главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко подал в суд на вдову журналиста Юлию Доренко из-за могилы отца на Троекуровском кладбище в Москве.

23-летний Прохор Доренко - сын журналиста от первого брака.

Сергей Доренко скоропостижно умер 9 мая 2019 года. У него остались трое взрослых детей от первого брака, вдова Юлия и две их несовершеннолетние дочери.

Дата похорон Доренко переносилась, так как дочери от первого брака требовали захоронить тело по христианскому обряду, но супруга Юлия знала, что Сергей Леонидович хотел кремации, а прах развеять в Керчи. Юлия выполнила его волю.

В итоге часть праха развеяли на горе Митридат в Керчи, часть — 19 мая захоронили на Троекуровском кладбище Москвы на Аллее журналистов. Права на ответственное хранение могилы получила вдова Сергея Доренко.

Теперь сын решил забрать эти права на могилу. По информации Telegram-канала Mash, молодой человек подал на Юлию Доренко в суд, чтобы получить возможность хоронить на этом месте других членов семьи после их смерти.