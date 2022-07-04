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Аналитик Оленченко поддержал заявление председателя ГД Володина о военных базах НАТО в Финляндии и Швеции

, 14:47

Аналитик Оленченко поддержал заявление председателя ГД Володина о военных базах НАТО в Финляндии и Швеции
Squadron of NATO mine-sweepers, photo: Victor Lisitsin/Russian Look, globallookpress.com

Cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, кандидат юридических наук Владимир Оленченко согласился с высказыванием спикера Госдумы Вячеслава Володина о размещении баз НАТО в Финляндии и Швеции. 

Оленченко в беседе с  RT  прокомментировал заявление Володина о размещении баз НАТО около границ с РФ, в Финляндии и Швеции. Эксперт отметил, что размещение военной инфраструктуры альянса не отвечает интересам Финляндии. По мнению Оленченко, в случае вооруженных конфликтов, эти базы «будут рассматривать в качестве законных целей». 

Также аналитик заявил, что в первую очередь пострадает население тех городов, где альянс решит разместить военную инфраструктуру. 

«Эта идея также подрывает такой экономический ресурс как приграничное сотрудничество... Это приведёт к серьёзной деградации отношений в этом регионе», — заключил специалист.

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