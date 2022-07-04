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Аналитик Танкаев связал повышение цен на газ в Европе с необдуманными действиями ЕС

, 13:59

Аналитик Танкаев связал повышение цен на газ в Европе с необдуманными действиями ЕС
Nord Stream AG/ via globallookpress.com

Гендиректор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев заявил, что причиной резкого роста цен на газ в Европе являются необдуманные действия Евросоюза (ЕС). 

Танкаев в беседе с RT прокомментировал новость о том, что по последним данным цена газа в Европе превысила  $1700 за 1 тыс. куб. м. По мнению эксперта, «непродуманные действия» ЕС вроде запрета на запуск «Северного потока — 2» привели к снижению поставок российского газа в Европу. 

Рустам Танкаев добавил, что пропускная способность «Северного потока» сокращена, а газопровод Ямал — Европа заблокирован Польшей. Так, аналитик заявил, что в результате страны Европы «недополучают газ в очень больших объёмах». 

«Европейцам нужно решать для себя: либо они хотят нормально жить, либо они хотят играть в политику... Если они выбирают политику, дальше всё будет именно так», — заключил специалист.

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