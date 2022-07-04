Актер Евгений Цыганов о расставании с Ириной Леоновой: «Как такового развода не было, я никого не бросал»

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4 июля 2022, 13:36 Источник: Тeleprogramma.pro

Евгений Цыганов, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Актеры Евгений Цыганов и Ирина Леонова, родившие семерых детей, вместе не живут. В 2016 году Цыганов стал жить с Юлией Снигирь, которая ждала от него ребенка. Официально Цыганов и Леонова женаты не были. Говорят, что на Снигирь актер женился.

Никто - ни Цыганов, ни Снигирь свою личную жизнь не комментируют. Ирина Леонова также ни разу не пожаловалась на отца своих детей, только однажды попросила помощи при поиске няня.

Евгений Цыганов недавно побеседовал с Ксений Собчак. Он заявил, что никакого расставания не было.



«Как такового развода у меня не было, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно, детей или женщину», — высказался Евгений Цыганов. По его признанию, он считает странными эти формулировки. «Потому что это дорогие, близкие мне люди, с которыми мы вместе существуем. У нас общие проблемы, у нас общие дела, какие-то движения. Это действительно противная и неверная формулировка. Для меня лично», - говорит многодетный отец.