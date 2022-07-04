Песков перенаправил вопрос о смерти арестованного по обвинению в госизмене ученого Колкера правоохранительным органам

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4 июля 2022, 13:09 Источник: Интерфакс

Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник не стал комментировать ситуацию, связанную с арестом по обвинению в госизмене и смертью новосибирского ученого Дмитрия Колкера.

Песков переадресовал этот вопрос журналистов судебным и правоохранительным органам. На вопрос СМИ, допустим ли арест обвиняемого в последней стадии тяжелого заболевания, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Это целиком и полностью прерогатива правоохранительных органов и суда". О том, что новосибирский ученый-физик Дмитрий Колкер, помещенный под арест в Москве по уголовному делу о госизмене, скончался в реанимации больницы №29, стало известно накануне.

О задержании Колкера сообщалось на прошлой неделе. После ареста с санкции суда в Новосибирске он был доставлен в Москву. Сын ученого сообщил, что у Колкера был диагностирован рак четвертой степени, мужчина уже не мог самостоятельно есть, его питали через вену.