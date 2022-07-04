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Член Президиума ЦК КПРФ Харитонов о поправках в Конституцию: основная цель изменений – облегчить жизнь людей

, 09:59 Источник: РИА Новости

Член Президиума ЦК КПРФ Харитонов о поправках в Конституцию: основная цель изменений – облегчить жизнь людей
Член Президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов, фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Член Президиума Центрального комитета КПРФ Николай Харитонов заявил, что поправки «чувствуются» тогда, когда народу становится легче жить. 

Харитонов, комментируя принятые поправки в Конституцию в 2020 году, отмечает, что «по щучьему велению» жизнь людей не станет лучше, однако повышение уровня жизни – это главная цель изменений в основном законе. Политик также отметил, что члены КПРФ работали над поправками. 

«Главное - лучшая жизнь. Социальное обеспечение. Вот в советское время я мог взять путевку за 10% "на юга". Бесплатное образование и здравоохранение было… Поправки чувствуются, если народу легче. А так говорить, что по щучьему велению (что-то произойдет) - и из-за поправок жизнь станет лучше, нельзя», – сообщил Харитонов РИА Новости.

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