Американская фармкомпания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы и кори

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4 июля 2022, 09:26 Источник: Коммерсантъ

фото из открытых источников

Американская фармкомпания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, но сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов.

По информации "Коммерсанта" со ссылкой на нескольких участников рынка, MSD разослала контрагентам уведомления о прекращении поставок в Россию вакцин "Варивакс" и М-М-Р II. Уведомление получил пермский Центр иммунологии и вакцинации. Соучредитель АНО "Коллективный иммунитет" Антонина Обласова рассказала, что по закону MSD сможет прекратить поставки только через год с момента уведомления Минздрава о таких планах.

В MSD заявили, что "прилагают все усилия" для обеспечения поставок жизненно важных препаратов и вакцин, для которых в РФ отсутствуют альтернативные продукты или методы лечения.

Ранее о сокращении поставок некоторых препаратов предупредили компании Eli Lilly, GSK, AbbVie. Хотя такие решения носят политический характер, но за ними кроются экономические резоны, считают эксперты. Они уверены, что производители выведут с российского рынка препараты с низкими объемами продаж, оставив востребованные оригинальные средства.