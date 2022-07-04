RT: медицина и фармакология – основные направления науки, по которым подают заявки на изобретения в России

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июля 2022, 09:38

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Медицина, фармакология и биотехнологии – основные отрасли науки и техники, по которым россияне подают заявки на изобретения в 2021 году.

Пресс-служба Роспатента рассказала RT о самых популярных направлениях, по которым подавали заявки на изобретения.

Например, помимо медицины и фармакологии, спрос был на сферу IT, системы связи, навигационные технологии, летательные аппараты, ЖД, космические технологии.

Также Роспатент предоставил статистику количества заявок на инновационные изобретения. Одними из лидеров стали «Росатом», компания «Татнефть», НМИЦ «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова и Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ». Помимо научных центром и компаний, в ведомстве отметили вузы и образовательные учреждения: «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Волгоградский государственный технический университет и Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва».