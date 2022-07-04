Жители Челябинской области стали выкидывать меньше мусора

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

4 июля 2022, 08:31 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Масса ТКО за год снизилась на 6,6%.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг регионов Уральского федерального округа по массе твердых коммунальных отходов на одного городского жителя в 2021 году по сравнению с 2020.

В прошлом году один южноуралец в среднем утилизировал чуть более 260 килограмм. Всего с территории городов региона было вывезено 737 тысяч тонн ТКО, это на 6,6% меньше, чем в позапрошлом.

Челябинская область вошла в тройку территорий УрФО с самой низкой массой ТКО на одного городского жителя. Меньше только в Курганской области (258 килограмм) и Ханты-Мансийском автономном округе (230 килограмм).

Отметим, что рейтинг «Глав.Индекса» подготовлен на основе исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.