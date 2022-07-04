Дептранс призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт из-за пробок в час пик вечером

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4 июля 2022, 08:28

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

В Москве в понедельник вечером возможны большие автомобильные заторы на дорогах. В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призвали автомобилистов сегодня пересесть на общественный транспорт из-за прогнозируемых пробок до семи баллов в вечерний час пик.

"Cегодня вечером ожидаем до семи баллов. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", - цитирует сообщение дептранса Агентство городских новостей "Москва".

По информации ведомства, на некоторых участках столичных дорог ведутся строительные работы, что также затрудняет движение.

Ранее сегодня произошло ДТП на МКАД в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. По данным ГИБДД, на внешней стороне 1 км МКАД, в районе пересечения с шоссе Энтузиастов, автомобиль Skoda наехал на препятствие на перекрестке. В результате аварии пострадали три человека. Они госпитализированы. Движение транспорта из-за этого ДТП осуществлялось по двум полосам из пяти.