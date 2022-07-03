Депутат Госдумы Миронов предложил предоставить сотрудникам аварийно-спасательных служб право на досрочную пенсию

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3 июля 2022, 20:33 Источник: Сергей Миронов

Сергей Миронов, фото: vk.com/mironov_sergey

Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предложил предоставить сотрудникам аварийно-спасательных служб право на получение досрочной пенсии как у спасателей МЧС.

Миронов рассказал, что в законодательстве РФ есть взаимоисключающие нормы. С одной стороны, по закону «Об аварийно-спасательных службах» все спасатели имеют право на льготное пенсионное обеспечение. Но по закону «О страховых пенсиях» право на досрочную страховую пенсию предоставляется только спасателям МЧС и Государственной противопожарной службы МЧС России.

Как отметил Миронов, принятие поправок позволит устранить существующее неравенство в правах между спасателями МЧС России и спасателями, которые, например, работают в море, топливно-энергетическом комплексе в различных казённых и бюджетных организациях и не подчиняются структурам МЧС.

«Сотрудники спасательных служб, не входящих в структуру МЧС, должны получить право на досрочную пенсию при наличии 25-летнего стажа после достижения 55-летнего возраста у мужчин и 50-летнего возраста у женщин. Такое право нужно предоставить сотрудникам аварийно-спасательных формирований, созданных в форме казенных, бюджетных и автономных учреждений, выполняющих государственные и муниципальные задания», - указано в сообщении Миронова в его Тelegram-канале.

Законопроект по данному вопросу направлен на отзыв в правительство РФ.