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В ЛНР сообщили о начале боев за город Северск в ДНР

, 19:02

В ЛНР сообщили о начале боев за город Северск в ДНР
Василий Киселев

Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев в воскресенье заявил о приближении союзных сил к Северску. Донецкий Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска в ЛНР.

"Бои за Северск уже начались", - написал в своем Телеграм-канале Виталий Киселев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в ЛНР, в котором были ВСУ, и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

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