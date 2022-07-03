Турчак и глава ДНР Пушилин вручили награды бойцам бригады «Пятнашка»

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3 июля 2022, 18:53

фото: vk.com/dnr_online_su

Глава ДНР Денис Пушилин, российский политик Андрей Турчак и Дмитрий Саблин в воскресенье, 3 июля, поздравили интернациональную бригаду «Пятнашка» с восьмой годовщиной образования.

Бойцам и командиру «Пятнашки» Ахре Авидзбе вручены заслуженные награды.

История бригады «Пятнашка» началась с 15 добровольцев. В него входят граждане разных государств, представителей различных национальностей. В самый сложный момент для региона они приехали в Донбасс, чтобы встать на защиту простых людей, на защиту справедливости. Навечно в памяти первый командир бригады Олег Мамиев.

Турчак отметил, что в составе бригады – сотни героев, каждый день отстаивающих право братского народа на русский мир, героев, положивших жизни ради мира на Донбассе.