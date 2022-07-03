СКР: два человека пропали без вести после обстрела Белгорода со стороны украинских военных

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3 июля 2022, 17:00 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Белгороде два человека пропали без вести, в том числе один ребенок, после обстрела российского города со стороны украинских военных. Следственный комитет РФ в воскресенье, 3 июля, возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории города Белгорода по ст. 105 УК РФ.

Как установило следствие, третьего июля с целью убийства жителей Белгорода ВСУ осуществлен обстрел объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Белгородской области, - сообщает Telegram-канал СКР.

В результате действий украинских силовиков погибли три человека, два человека, в том числе ребенок, пропали без вести. Четыре мирных жителя ранены. Среди них - ребенок. Повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов, полностью разрушено одно домовладение.

СМИ пишут, что число погибших при обстреле Белгорода выросло до четырех.