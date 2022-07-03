Дерматолог Юлия Галлямова: доверие к солнцезащитным средствам возрастает, если они продаются в аптеках

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3 июля 2022, 16:39 Источник: Говорит Москва

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова рассказала про солнцезащитные средства.

Эксперт в интервью "Говорит Москва" указала, что любое солнцезащитное средство относится к категории косметических, и доверие к нему возрастает, если оно продаётся в аптеках.

В аптеках требуют сертификат соответствия. В SPF-кремах есть действующие вещества, способные обезвредить солнечные лучи.

На выбор SPF-крема от ультрафиолета важно обращать внимание людям с розацеа, аллергией и акне.

Дешёвые косметические средства от загара провоцируют появление на коже плёнки и не пропускают кислород.

Солнцезащитные кремы детям до двух лет наносить не стоит, особенно нежелательны для них спреи.

Дерматолог также отметила, что детям до двух лет вообще не нужно открытое солнце. Детям старше 3-5 лет, когда они подвижные, солнцезащитные средства необходимы. Важно помнить про головные уборы и детям, и взрослым.

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова заявила, что температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы в среднем на 1—1,5 градуса.