Трущобы, затопленные суда и продажа отходов: как сегодня работает Мурманский порт

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4 июля 2022, 09:00

Импортозамещение рыбной отрасли стало одной из важнейших повесток как на федеральном, так и региональных уровнях. Пандемия 2020 года и закрытие границ четко указали на то, что России необходимо не только вылавливать биоресурсы, но и перерабатывать их на своей территории и поставлять продукцию на внутренний рынок, чтобы не зависеть от других стран и сохранить рыбный суверенитет.



Часть 1.



Еще в конце прошлого года президент России Владимир Путин, мягко говоря, раскритиковал состояние портов и призвал к декриминализации рыбной отрасли.

“Если посмотреть, как распоряжаются имуществом с августа 2019 по ноябрь 20 года, например, одна из коммерческих компаний, которая арендует объекты инфраструктуры в морском порту Выборга: перечислила росморпорту 21 миллион рублей, а сама заработала 1,2 миллиарда рублей, в том числе и за счет сдачи объектов инфраструктуры в субаренду. То есть ей отдали все за копеечки, она сдает все в субаренду и денежки зарабатывает. Послушайте, если мы так будем хозяйствовать дальше, то тогда никаких федеральных бюджетных денег и не хватит”, - подчеркнул президент.



Решение вопроса о полном цикле “добыча-переработка-транспортировка” вновь актуализировали введенные экономические санкции. Рыбные порты по-прежнему ключевым звеном цикла.



Один из крупнейших рыбных портов России находится в Мурманске - акционерное общество “Мурманский морской рыбный порт”, в котором ведут свою активную деятельность около 20 компаний. Помимо самого ММРП, также можно найти производство тары из легких металлов, оптовую торговлю отходами и ломом, торговлю стройматериалами, услуги по складированию и хранению и многое другое. При этом объем налоговых отчислений в бюджет составляет около 200 млн в год. Часть территорий не используются и находятся в ветхом состоянии.



Общая выручка компаний за пять лет (с 2016 по 2020 год) составила почти 27,5 млрд рублей, поступления в региональный бюджет за тот же период - 700 млн, а в муниципальный - всего 48 млн. Ситуация точно такая же, как в Выборгском порту, о котором говорил Владимир Путин на совещании по транспортной стратегии.



При таких объемах выручки, прибыль идет явно не на развитие портовой инфраструктуры. Территория больше напоминает трущобы: десятки полуразрушенных зданий, хаотичные свалки, полное отсутствие комфортных условий для тех самых компаний, которые работают на территории порта. Рыбные компании тут тоже присутствуют, но, во-первых, их меньшинство, а, во-вторых, вести бизнес не так легко. По словам председателя рыболовецких колхозов Архангельской области Андрея Заики проблема воровства в порту остается актуальной уже несколько лет.



“В рыбном порту Мурманска имеет место кража рыбы. Рыба приходит к потребителю с двумя брикетами вместо трех, вместо ящика филе отправляют ящик рыбьих голов. Объемы такие, что рыбаки не будут устраивать скандал, но с каждого корабля крадут полтонны-тонну, а кораблей приходит много. Крадут нескольких сотен тонн в году. К нам приходит таможня, обнаруживает рыбу без штампов, без маркировки. Рыба не наша — куда мы ее денем без ничего? Таможня штрафует не жуликов, а предприятие, хотя у них есть отдел дознания, следователи, опергруппы. Мы с этой проблемой справились — если на судне выявляется незаконная рыбопродукция, экипаж лишается премии”, - рассказал Андрей Заика в интервью ИА Regnum.



Заходить на разгрузку в порт Мурманска судам тоже нелегко - донно-углубительные работы здесь не проводились несколько десятков лет, в использовании до сих пор еще советские глубинные карты, которые не учитывают, в том числе затопленные в акватории суда.



Масштабных строительных или реставрационных работ здесь не проводилось много лет. На официальном сайте ММРП в разделе “Раскрытие информации Общества по капитальному строительству” нет ни одного документа.



Рыбаки сетуют - проводить полный ремонт судов в порту невозможно - не хватает мощностей. Поэтому суда круглый год отправляются на ремонт в норвежский Киркенес. А это не только неудобства, но и упущенная прибыль российского порта, рабочие места и налоги в бюджет.



Часть 2.



О том, что у порта есть все возможности стать крупным логистическим центром еще в конце марта заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Утверждена адресная программа по сносу и реконструкции объектов капитального строительства "Реновация территорий морского порта Мурманск". Программа рассчитана на 2022-2027 годы.



Подпрограмма "Международный логистический рыбный терминал" направлена на создание условий для развития промышленной и транспортно-логистической инфраструктуры в рыбной отрасли, а также содействие логистического потенциала Севморпути. В проект инвестируют не менее 10 млрд рублей, которые, в том числе пойдут на возведение рыбоперерабатывающего завода, холодильника, контейнерного терминала и индустриального парка. Реализация проекта даст не только дополнительные налоговые поступления, но и создаст почти тысячу дополнительных новых рабочих мест.