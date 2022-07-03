Вильфанд предупредил о «тропических ночах» в Москве на следующей неделе

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3 июля 2022, 12:00

Москва, https://unsplash.com/photos/SOh0EbG91kU

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в рамках беседы с представителями СМИ утром в воскресенье, 3 июля, предупредил, что на следующей неделе в Москве ожидаются "тропические ночи".

По словам Романа Вильфанда, погода в столичном регионе будет не просто теплой, а очень жаркой. Метеоролог отметил, что в ночь на понедельник минимальная температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. По словам эксперта, минимальные значения такие, которые в этот период обычно бывают днем. Вильфанд подчеркнул в беседе с RT, что такие ночные температуры ожидаются вплоть до пятницы.

Высокая температура в Москве и Подмосковье также будет днем. В частности, в понедельник и вторник ожидается от +30 до +32 градусов, что примерно на четыре градуса выше многолетних значений.