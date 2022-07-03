Берлинский университет отменил лекцию биолога Фолльбрехт из-за протестных акций активистов

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3 июля 2022, 10:41 Источник: РИА Новости

IMAGO/Martin Müller, globallookpress.com

Университет в Берлине имени Гумбольдта «из соображений безопасности» отменил лекцию биолога Мари Фолльбрехт о существовании только двух полов в науке. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Welt.

Мари Фолльбрехт планировала читать лекцию под названием «Почему в биологии существует только два пола», однако мероприятие сорвалось.

Согласно материалу издания, лекция была отменена «из соображений безопасности», поскольку левые активисты собирались устроить акции протеста. По мнению протестующих, биолог поступила «бесчеловечно и враждебно» по отношению к квир- и транслюдям.

«Мы очень сожалеем, что госпожа Фолльбрехт не сможет прочитать лекцию», - заявили в берлинском университете. Фолльбрехт будет дана возможность выступить позднее.