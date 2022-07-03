Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан с Днём независимости

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3 июля 2022, 09:47 Источник: ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днём независимости, а также выразил уверенность, что в нынешней ситуации все проблемы будут успешно решены.

Ежегодно 3 июля, со дня подписания Декларации о государственном суверенитете Белоруссии, в республике отмечается День независимости, который также связан с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Глава республики Александр Лукашенко обратился к гражданам Белоруссии с поздравлением. Лидер страны заявил, что народ на протяжении трёх десятилетий строит успешное суверенное государство, в чем ему помогает «возможность свободно распоряжаться своей судьбой». Лукашенко также отметил, что «сила белорусов в правде, единстве и патриотизме».

Лидер государства подчеркнул, что несмотря на внешнеполитическое давление со стороны других стран, у народа Белоруссии есть богатое прошлое, опыт которого сейчас «востребован и актуален». Президент отмечает, что пройденные трудности помогут беларусам справиться «с любыми проблемами».

Лукашенко также добавил, что Белоруссия способна «дать жёсткий отпор любому агрессору», благодаря народу-победителю, который гордится своей страной.