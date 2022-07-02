Палитра цветов меняет восприятие мира

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июля 2022, 17:30 Екатерина Пустовалова

Фото: pixabay.com

Как цвет влияет на ваше отношение к прочитанному материалу? Вы никогда не задумывались как устроен ваш мозг?

Цвет — это зрительное ощущение, которое человек получает, когда в глаз попадают световые лучи разной длины волны. Но для каждого его представление субъективно.

Нежно-розовый, небесно-голубой, бананово-желтый, травянистый... все эти цвета очень ласкают взор, они скорее всего будут цеплять внимание, так как они ассоциируются у читателя с чем-то спокойным, приятным и уютным.

Это очень располагает, не правда ли?

Человеческие глаза различают около 350 000 различных оттенков цветов. Основная палитра содержит в себе три цвета красный, синий и желтый. Сила цвета действует, непосредственно, на подсознание, мы сами не осознаём настолько на нас влияет цветовая визуальная составляющая текста.

Создавая продукт не стоит забывать, что цвет должен соответствовать тому настроению, которое вы хотите создать у аудитории. К подбору палитры стоит отнестись очень серьёзно и осторожно, чтобы усилить ее воздействие на читателя.

Для большинства людей каждый цвет имеет свои ассоциации. Например: розовый - романтичный, женственный, нежный; красный - злой, агрессивный, возбуждающий; желтый - яркий, солнечный, цвет успеха; зелёный - расслабляющий, свежий, цвет денег; бежевый - уютный, зрелый, вкусно пахнущий; синий - холодный, сдержанный; фиолетовый - цветочный, мистичный, тяжёлый; белый - чистый, непорочный, простой; серый - умеренный, спокойный, престижный; чёрный - секретный, властный, королевский.

Для более эффективного внедрения и использования навыков работы с цветом, стоит опираться на суть контента и возможное восприятие людьми выбранной палитры.

Например: работая над дизайном презентации или статьи про собак, лучше выбрать - бежевый или коричневый, для статьи про цветы - розовый и фиолетовый, статья о новых открытиях человечества - зелёный и чёрный.

Банально, но факт, люди лучше воспримут эти цвета, потому что на них влияют их же ассоциации связанные с этими оттенками.

Своё влияние цвет оказывает не только на читателя, но и на журналиста, ведь в процессе работы над продуктом, человек непроизвольно окружает себя нужной палитрой, рабочее место, смартфон или планшет пестрят красками, которые психологически натолкнёт корреспондента на нужный лад, обеспечит некую работоспособность и то самое вдохновение. Самыми лучшими цветами для продуктивной работы являются: красный, оранжевый, фиолетовый. А зелёный и голубой успокоят и помогут сосредоточиться.

Работая, отдыхая, учась и даже потребляя пищу окружите себя только теми цветами, которые создадут и отправят в зону комфорта в нужный момент.

Возвращаясь к теме восприятия информации, стоит выбрать только тот материал, который будет полезен вам и оставит нужный эффект от прочтения. Будь то научная статья, новостные сайты или статья про поливку цветов.